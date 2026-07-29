熊本Aeon Mall地震後爆炸 場內貓Cafe 25隻貓咪受困 官方一日後傳喜訊：已全數獲救

日本熊本縣在昨日（28日）遭遇7.1級強烈地震，位於嘉島町的「永旺熊本購物中心」（Aeon Mall Kumamoto）其後發生猛烈爆炸與嚴重倒塌事故。當時，位於商場一樓的寵物咖啡廳「Cat Café MOFF」內一度有25隻貓咪被困，事件引起網絡及社會大眾的高度關注。

熊本縣7.1級地震後Aeon Mall爆炸 場內25隻受困貓咪全數獲救

綜合「Cat Café MOFF」官方釋出的最新消息，因店舖位處商場一樓而未受爆炸直接波及。官方於今日（29日）清晨曾發出聲明，指25隻貓咪仍滯留商場內等待救援，隨後再以速報形式證實，在救援團隊的協調與協助下，公司經理已親自進入商場內部，成功將全數貓咪安全救出。

MOFF官方透露現場環境一度相當危急，專業人員在抵達現場後，逐一為獲救貓咪檢查身體狀況及提供後續護理。公告中亦特別向消防局、警務人員及商場相關單位致謝，感謝他們在必須優先搶救人命的艱難環境下，依然全力保障貓咪的生命安全，同時對社會各界的慰問與支持表達謝意。

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事件的最新進展引起網民熱議，不少人留言對結果感到安心。有網民表示對於貓咪平安無事感到十分欣慰；亦有曾光顧該店的顧客分享，以往到訪商場時常在該咖啡廳與貓咪互動，「每次去那裡，我和先生都會去咖啡館坐坐，被貓咪們的可愛舉動撫慰心靈」。此外，許多網民對參與救援的人員表達感激，認為「貓也是生命」，並期盼貓咪能夠接受詳細的健康檢查及獲得零食作獎勵，以安撫經歷災難後的受驚情緒。

資料來源：moff_official_