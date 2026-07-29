日本7.1級大地震｜獨遊港女困熊本遇狂搖「反應唔到」 獲好心香港家庭1善舉幫助：嗰下感受到愛

日本九州熊本縣於7月28日下午發生7.1級極淺層強烈地震，最大震度達最高的7級。突如其來的劇震令當地滿目瘡痍，多處傳出房屋倒塌、道路橋樑斷裂甚至火災爆炸等災情，網上流傳的災區畫面令人觸目驚心。熊本向來是香港人的旅遊熱點，一名獨遊當地的港女親歷劇震一刻，幸而在徬徨無助之際，獲善良的香港家庭仗義相助，讓她在異鄉的驚恐中「感受到愛」。

劇震一刻身處商店街 港女嚇呆：完全企唔穩

一名獨遊熊本的香港女生親歷劇震一刻。

該名女事主在社交平台發文憶述，事發當日下午，她正身處熊本市上下通商店街的驚安之殿堂（DONKI）四樓購物。面對突如其來的7.1級強震，她直言當時「忽然超級搖，完全反應唔到」。由於搖晃程度極為猛烈，她根本無法站穩，只能立刻蹲下躲避。

有網民留言詢問當時店內的混亂情況及避險細節：「Donki嘅貨架有冇好亂？當時係點避？」事主心有餘悸地回覆指，震後發現貨架上的商品已經「跌晒落地下」，現場一片狼藉。

幸遇佛心香港家庭 讓出酒店房收留

事主原本計劃即日來回博多，因此並未有在熊本預訂酒店。在交通受阻、餘震不斷的窘境下，孤身一人的她顯得格外徬徨。幸運的是，她在避難期間遇到一個同樣來自香港的善良家庭。對方得知她隻身一人且無處容身後，毫不猶豫地表示，願意在原本預訂好的兩間酒店房間中，讓出其中一間給她暫住。這個雪中送炭的善舉令事主大為感動，她坦言：「嗰下我感受到愛，唔係自己一個咁孤單！」

網民大讚守望相助 籲遊客慎重考慮行程

熊本發生7.1級強震後，當地Aeon Mall更發生大爆炸，災區畫面令人觸目驚心。 美聯社

事主的經歷引發大批香港網民關注，大家紛紛留言送上祝福。不少人讚揚該香港家庭充滿愛心：「多謝香港人守望相助」、「好人有好報」；也有網民稱讚事主運氣極佳，能遇到如此「佛心」的家庭，並溫馨提示她與對方交換聯絡方式，以便在災區互相照應。

目前熊本當地仍持續發生餘震，事主在文末特別呼籲，近期計劃前往熊本旅遊的朋友應慎重考慮更改行程，並祈願身在當地的所有人都能平安無事。





圖片及資料來源：tyt_1219_@Threads

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