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內地客遇竊八達通慘遭奇招「掉包」？被換成一物怒斥「好賤啊！」 網民：咁新奇？

生活百科
更新時間：15:08 2026-07-28 HKT
發佈時間：15:08 2026-07-28 HKT

八達通是旅客訪港必備的支付工具，但使用實體卡時需妥善保管。近日，有一位內地旅客在社交平台發文，分享早前來港時遭遇小偷的經歷。事主表示，在福田口岸購入一張租用版八達通，惟僅使用兩天就遭人盜走，更離譜的是小偷更將原有八達通「掉包」，換成另一張欠費的小童八達通，讓不少網民感震驚，直呼「咁新奇？」

內地客遇竊八達通慘遭奇招「掉包」？被換成一物怒斥：「好賤啊！」

事主在帖文中透露，早前在福田口岸購入一張價值$200的「租用版八達通」，扣除按金$50後，內含儲值額$150。然而，該八達通卡僅使用兩天便不翼而飛，而最令事主無奈的是，小偷並非單純將八達通偷走，更將其換成一張小童八達通，「被偷就算了！還給我換成了一張欠費的小童卡」。面對這種離奇的作案手法，事主感到十分憤怒，直斥小偷行為「好賤啊」，並氣憤質疑不法分子「就靠着偷卡度日？」

網民驚訝：咁新奇？

帖文公開後，新奇手法引起網民的關注與熱議。不少網民對事主的遭遇感到好奇，紛紛詢問犯案過程，留言問道：「小偷換卡？咁新奇？」、「怎麼被偷的？包背在後面了？」事主回應時表示完全不知道在甚麼地方被盜，惟曾將八達通放隨後背包：「背到過後面，有個小拉鏈」。有網民則建議事主可以下載八達通手機App，有效減低財物遺失或被盜的風險，而事主則嘆道「之前內地總有問題讓我辦不成功，我放棄了才買的，結果到香港就開通成功了……」此外，事件也喚起其他旅客的防盜意識，有網民分享指過關來港前，家人看到其背著帆布包便曾提醒要注意防盜，感嘆「看來我下次要小心點了」。

來源：小紅書

文：LW

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