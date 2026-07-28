內地收香港電話無聽都要收漫遊費用？港人驚覺原來做錯1步 網民提醒：好多人中招！

不少港人身處海外時，收到來歷不明或香港號碼的電話，第一反應都是「掛斷」。不過，原來「拒接電話」都會被扣除額外漫遊費用？近日，有港人在社交平台發文，指早前身在內地時收到來自香港的電話，特意按下「拒接」避免「要收錢」，結果依然被電訊商收取漫遊費用，無奈大呼「好弱智！」即看下文了解詳情。

內地收香港電話無聽都要收漫遊費？港人驚覺原來做錯1步

該網民在Threads發文分享，指早前身處內地期間，收到一個顯示為「+852」開頭的香港電話來電。由於擔心接聽後需要繳付漫遊話費，於是決定按鍵掛斷，「我驚要收錢就特登冇聽，撳咗cut線。」

結果月底收到電話賬單時，才發現原來掛斷電話也需要繳付漫遊費用，「點知咁都要收我十幾蚊。」她事後才知道，原來身處海外漫遊狀態時，「手動掛斷」電話會被判定為已接通或轉駁至語音信箱，從而產生漫遊話費。事主頓時大感無奈，直言：「好弱智！唉，原來應該要等佢響完乜都唔好做。」根據電訊商短信提醒，下次遇到類似情況時，切記不要主動掛斷電話，「待對方響完，一旦情況下不會有額外收費。」

網民提醒：好多人中招！

帖文引起網民熱議，不少網民亦曾遇過類似情況，「cut線真係要收錢，我之前續約，個sales仲特登提我喺外地千祈唔好cut線，等佢響到停就算，唔係要收錢」、「我之前都係，唔知cut都要收錢，仲要cut咗好多個，之後收我3百幾蚊」、「問過CMHK同Smartone，cut線係會charge你接聽的」、「我都試過！我打上hotline同cs講，佢幫我豁免返個費用。」

有網民提醒下次遇到類似情況時該如何處理，「你唔想佢響住，係應該按vol靜咗單次來電聲，直到佢自動斷為止」、「我係即刻開飛行模式」、「我上個月去旅行狂收電話，即刻搵cs cut左個漫遊來電」、「如果用Apple嘅話visual voice mail都要閂，飛留言都會收錢，試過。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y