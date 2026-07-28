YouTube Premium家庭方案嚴捉寄居戶？被揭「非同住」或暫停會員福利 網民呻：住外面就不是家人？

YouTube Premium家庭方案深受全球會員歡迎，只要支付固定月費，最多可讓6位成員一同享受無廣告、背景播放及離線下載等福利，吸引不少用戶與家人或好友攤分費用。惟近年YouTube開始要求所有成員須與家庭方案管理員同住，甚至越來越多用戶收到官方通知，發現該成員為「非同住」可能遭受暫停會員福利，讓網民苦呻：「住外面就不是家人？」

YouTube Premium家庭方案嚴捉寄居戶？被揭「非同住」或暫停會員福利

YouTube Premium會員福利包括零廣告、離線下線影片、背景播放、附贈YouTube Music Premium、透過Google Home或Chromecast Audio聆聽音樂及Podcast。付費訂閱YouTube Premium家庭方案後，家庭群組管理員最多可與5名家庭成員共用會員福利，並強調「這些成員需居住於同一地址」。

近年，越來越多用戶收到官方通知，表示根據YouTube Premium家庭方案規定，所有成員都必須與家庭群組管理員同住，「你似乎未與家庭群組管理員同住，因此會籍可能在14天後暫停」。用戶如被暫停存取權，仍保留於家庭群組內，可觀看含廣告的YouTube影片，「但無法再享有YouTube Premium會員福利」。

YoutTube Premium香港區收費：

方案 月費 適合對象 個人 $88 單人 家庭 $208 家庭群組管理員+最多5人 學生 $58 認證學生 雙人 $128 2人

網民苦呻：住外面就不是家人？

帖文引起網民熱議，隨住官方打擊力度越來越大，家庭版被網民笑稱為「同居者方案」，「這是宿舍方案，不是家庭方案」、「應要改名叫同居者方案」。有人認為要求同住的話則不需要分開多個賬號，「同住我一個賬號就好，幹嘛要這麼多」；也有人認為就算是真正的家人也不是一定同住，「住外面就不是家人喔」、「自己在外租房子不就不能用家庭方案了？」、「整個世界要不要住一起，我不能北漂生活嗎？」、「同住點解要申請家庭plan，個邏輯係乜嘢？」。

有網民表示已訂閱家庭方案，發現目前一同身處台灣的賬號沒有問題，「但原來住日本的朋友被鎖退出方案」、「有點好奇抓的基準是甚麼，我也是家庭方案沒住一起，但都是在同個縣市」、「這好像一直以都有在抓，純看機率而已」；有網友出於官方同住的規定，所以選擇額外付費訂閱，「現在訂共享給他們用，然後自己再買一個」。

終止YouTube Premium資格後果

外界推斷YouTube對於「非同住」驗證機制，除了比對IP位址之外，還有GPS定位回傳，如被判斷地理座標與家庭主要地址相距過遠，則可能被視為不符合條件。事實上，曾有外國的YouTube Premium家庭計劃用戶早於2023年底收到同樣的警告，惟當時未有太強硬執行，大多違規用戶沒有被真正停權。然而，近期有不少網民於社交平台如Threads、Reddit等發文稱已收到YouTube通知，實際被終止Premium資格的案例亦相繼增加。

一旦Premium資格被移除，用戶將失去所有付費功能，包括：無廣告播放、背景播放、下載影片離線觀看等便利服務。雖然帳號仍在家庭群組內，但實際上已經回到普通免費YouTube。部分網民於Reddit上分享曾嘗試以正在外地旅行為由，透過申訴成功恢復資格，但這樣的案例並不普遍；同時也有網友表示自己曾因在外地留學1年被終止YouTube Premium服務，即使回家同住亦未能恢復，「打過各種客服寄信都回不來」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、YouTube、Reddit