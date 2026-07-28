公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆

房屋署近年嚴厲打擊濫用公屋，為鼓勵市民舉報，更推出「舉報濫用公屋獎」計劃。近日，有網民在社交平台發文，自豪地曬出成功舉報濫用公屋後獲發的感謝狀及收款通知書，直言對方是「惡有惡報」。事主更在帖文中鼓勵同路人，若掌握有力證據應參加獎金計劃，並點出當中的兩大好處，隨即引起大批網民熱議！

公屋戶忍無可忍終舉報濫用 直言對方「惡有惡報」

有網民曬出成功舉報濫用公屋後獲發的感謝狀及收款通知書。 （香港公營房屋討論區(FB版)圖片）

該名網民在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，分享自己成功「篤灰」的經歷。事主透露，這場風波擾攘了幾年終於告一段落。雖然未有詳細交代案情，但事主形容被舉報的住戶「罪有應得，惡有惡報，衰過白咭（精神病患）」。事主強調，如果對方不是太過份，自己也不會行到這一步：「由始至終我只舉報過一個單位，係第一次，相信亦都係最後一次。」從事主上傳的照片可見，其獲得了一張印有「感謝您參加『舉報濫用公屋獎』計劃 一起守護公屋資源」的感謝狀，以及一張獎金收款通知書。

鼓勵同路人參加舉報濫用公屋獎計劃 揭「篤灰」兩大好處

房委會於2025年1月15日推出「舉報濫用公屋獎」計劃。 （房委會圖片）

事主除了分享喜悅，更向有意舉報的同路人教路。他強烈建議，若十分肯定對方濫用公屋並掌握有力證據，務必參加篤灰計劃，因為此舉有兩大好處：第一，獲安排會面；第二，會收到舉報成功通知。

事主坦言，如果只作一般查詢或舉報，房署除了回覆一句「已收到舉報」之外，往往會「石沉大海」。不過事主亦提醒大家：「當然要夠料至好報，好似我咁，唔好亂咁篤。」在回應網民詢問細節時，事主補充只需發電郵或填寫網頁表格，並剔選參加獎金計劃即可，而參加該計劃是必須與專責人員會面的。

網民反應兩極 有人撐「威爆」有人嘲「為3千蚊」

帖文一出，瞬間引爆網民熱烈討論。不少支持者大讚事主做得好，認為濫用資源就該舉報：「今次仲唔威爆」、「應該要過膠表（裱）喺大門口外面，做個好榜樣比（畀）隔籬鄰舍睇」、「要攞個相架掛喺門口先夠煞氣」。有人更指責聲討事主的網民是「身有屎」。

不過，亦有網民不以為然，嘲諷事主：「扮咩丫！為左果3000蚊姐（啫）嘛」、「3千蚊來之不易」。此外，也有選擇「多一事不如少一事」的街坊留言表示，其鄰居曾兩三個月不見人，或一個月只回來幾次導致信箱爆滿，但自己也不會去舉報，「因為唔知人家係咪有苦衷，靜靜地幾好」。

房委會「舉報濫用公屋獎」計劃

房委會於2025年1月15日推出「舉報濫用公屋獎」計劃。任何16歲或以上非房委會／房屋署直接僱員的人士，只要以實名提供真實確切資料，令房屋署成功向濫用公屋住戶發出「遷出通知書」，最高可獲港幣3,000元獎勵金及感謝狀。參加者須由專責人員初步評審、面見及核實資料以確保舉報真確性，而舉報人士的身份將會絕對保密。

圖片及資料來源：香港公營房屋討論區(FB版)、香港房屋委員會





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