公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...

在香港炎熱的夏季，不少人會趁機更換冷氣機。近日，有家電店員工在 Threads 上分享，一名公屋客在購買匹數較細的移動式冷氣機後，因製冷效果不符預期要求退換，遭店舖拒絕後向消委會作出投訴。最終家電店的處理手法，令該名員工大感無奈，慨嘆心有不甘，不禁在網上大吐苦水。

公屋客買錯匹數冷氣 嫌唔夠凍求換遭拒

近日，有家電店員工在 Threads 上分享，一名公屋客在購買匹數較細的移動式冷氣機後，因製冷效果不符預期要求退換，遭店舖拒絕後向消委會作出投訴。

在香港炎熱的夏季，不少人會趁機更換冷氣機。（資料圖片，非涉事商店／當事人)

一名居住於簡約公屋的顧客在購買移動式冷氣機後，因製冷效果不符預期要求退換，遭店舖拒絕後向消委會作出投訴。最終店方妥協退換，令涉事員工感到無奈，慨嘆「公司跪低」，事件在網絡上引發廣泛關注與熱烈討論。

事件背景源於一名家電店員工在社交平台 Threads 上分享的個人工作經歷，他指近日遇到一名顧客年約40歲，由於居住在簡約公屋且只打算短住幾年，考慮到傳統冷氣機日後難以搬走，因此決定選購一部1.5匹的移動式冷氣機。

事主透露，當時曾憑專業知識建議對方購買製冷能力較強的2匹型號，但該名顧客未有採納，反而堅持相信親戚意見，表示1.5匹機之製冷量已經足夠應付其居所需求。

顧客堅持「七天無條件退貨」乃香港慣例

一星期後，該名顧客向店方反映冷氣機製冷不足，要求將移動式冷氣機更換為傳統窗口式冷氣機。由於機器本身並無故障，事主便依據常規的退換政策予以拒絕。然而，顧客對此強烈不滿，堅稱「香港有7天無條件退貨」，並聲稱自己來港十多年，見過其他電器專門店均設有此項政策。

員工反批「濫用投訴機制」

事主隨即建議顧客上網查證香港相關的消費者法例，並教導對方預約代理商上門檢查機器。儘管如此，顧客最終仍選擇向消委會投訴。面對投訴，公司最終選擇讓步。對此結果，事主直言對公司的處理手法感到十分氣餒，直指「自己買錯嘢，濫用投訴機制，公司屈服妥協」，認為該顧客將個人的選擇錯誤歸咎於店方，並利用投訴渠道迫使公司就範。

網民諷刺「投訴之都不是浪得虛名」

該則帖文隨即引起大量網民熱議，各方反應不一。有網民對顧客的說法嗤之以鼻，反問「有D咁筍野，咁未日日都有最新款電器用？」，藉此諷刺其要求極不合常理。另一方面，亦有網民勸慰事主「不要投入任何情感」，認為打工仔不應將公司的金錢損失與客人的無理要求擺在心上，只要按公司指示辦事即可。網民普遍認為涉事顧客理虧，並感慨香港事事投訴的風氣，表示「投訴之都不是浪得虛名」。同時，也有人從冷氣機的物理特性分析，指出「冷空氣向下沉」，認為問題根源在於顧客不懂得將移動式冷氣機放高使用，導致單一方向才有涼風。

資料來源：mason_denim@Threads

延伸閱讀：赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊 看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福