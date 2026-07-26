赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」

隨着中港兩地人才交流日益頻繁，不少香港人選擇北上發展，然而兩地截然不同的職場文化往往帶來深刻衝擊。近日，一名被外派至內地大廠(大型互聯網公司）工作的香港人，因切身感受到內地職場的高壓與競爭氛圍，不禁感慨「發現香港長大的小孩已經幸福」。此番言論及經歷隨即引起廣泛討論。

社交平台分享「外派內地大廠」經歷 揭開兩地職場真實面貌

有網民分享被公司外派至內地大廠工作的親身經歷，遭遇了不小的「culture shock」（文化衝擊）。(劇照)

據悉，該名網民早前在社交平台「小紅書」上，以第一人稱視角分享了自己近期被公司外派至內地大廠工作的親身經歷。事主原本自認普通話水平不俗，赴內地工作理應毫無障礙，卻沒想到在適應當地企業文化時遭遇了不小的「culture shock」（文化衝擊）。這讓事主意識到，許多在香港被視為理所當然（take it for granted）的職場常態，在內地卻並非如此，從而帶出了兩地在工作價值觀上的根本差異。

驚嘆內地職場「『拼』的程度是另一種層級」

事主以第三者視角觀察內地職場，發現雖然香港人工作亦十分努力，但內地員工那種「『拼』的程度是另一種層級」。 (劇照)

事主以第三者視角觀察內地職場，發現雖然香港人工作亦十分努力，但內地員工那種「『拼』的程度是另一種層級」。事主指出，內地職場極少有人談及「work-life balance」（工作與生活的平衡），普遍默認員工必須為工作傾注大量時間與心血，這顯示了當地對於加班文化的習以為常。

直到一次與當地實習生交流後，事主更了解到許多人即使「讀研讀了四五年」，仍在苦尋穩定的工作機會。事主形容當地氛圍「有點壓抑」，直言「大家都在拼，但努力和結果未必成正比」，深刻反映出在激烈競爭下，內地年輕人面臨的無奈與高度「內卷」的困境。此外，事主提到內地同事會「很直接地討論工資」，這在香港通常被視為私隱，反映出在高度競爭的環境中，「收入和地位會變成更直觀的衡量標準」。儘管面對種種衝擊，事主仍總結表示，會將這段經歷「當作是一段挺有意思的人生體驗」，展現出既來之則安之的豁達心態。

網民共鳴稱「都是被壓榨的」 兩地職場文化差異料續成焦點

這則貼文發布後，迅速引發大批網民迴響與共鳴。不少熟悉內地職場的網民深表認同，有留言直指內地職場「沒幾多人知同理解work-life balance，都是被壓榨的」，反映出部分基層員工對高壓環境的強烈不滿與無力感。亦有網民比較兩地差異，認為「香港下線高，上線低」，容易令人學會「免責和推脫」，點出香港職場亦有其弊端。更有原本從內地來港的網民坦言「是因為卷不動才來的香港」，呼籲港人珍惜現有環境；亦有人認為事主「攞住香港工資標準，喺深圳做嘢生活，真喺無敵喇」，點出薪酬差異帶來的視角不同。預計關於中港兩地職場「內卷」現象、薪資待遇差異，以及如何在競爭與生活質素間取得平衡，將持續成為兩地網民熱烈討論的焦點方向。

