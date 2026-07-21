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中環人黑雨堅持著皮鞋=體面DNA太強?  港漂不解這款內地「職場戰靴」在港竟成社死禁忌 

生活百科
更新時間：19:04 2026-07-21 HKT
發佈時間：19:04 2026-07-21 HKT

近月，香港暴雨頻發，不少上班族都會選擇穿著防水鞋履通勤以保持雙腳乾爽。然而，近日有來自廣州的網民，在小紅書上發文感慨，在內地被視為雨天神級戰靴「洞洞鞋」，來到香港中環卻幾乎絕跡，讓他不禁感嘆香港上班族在雨天堅持穿皮鞋的魄力，並直言「時尚的完成度全靠『狠』」。

黑雨天中環清一色皮鞋惹！ 港漂不解為何沒人敢「洞洞鞋」

近月暴雨頻發，香港不少上班族都會選擇穿著防水鞋履通勤以保持雙腳乾爽。
近月暴雨頻發，香港不少上班族都會選擇穿著防水鞋履通勤以保持雙腳乾爽。
在小紅書上發文感慨，在內地被視為雨天神級戰靴「洞洞鞋」，來到香港中環卻幾乎絕跡。
在小紅書上發文感慨，在內地被視為雨天神級戰靴「洞洞鞋」，來到香港中環卻幾乎絕跡。
他發現即使是在下暴雨的日子，中環扶手電梯上的上班族，腳上「清一色還是皮鞋和運動鞋」。這強烈的視覺對比讓他感到十分意外，並開始反思兩地對於職場著裝的接受程度。
他發現即使是在下暴雨的日子，中環扶手電梯上的上班族，腳上「清一色還是皮鞋和運動鞋」。這強烈的視覺對比讓他感到十分意外，並開始反思兩地對於職場著裝的接受程度。
事主表示，在內地常穿「洞洞鞋」上班，到了香港職場竟然會令人「社死」。
事主表示，在內地常穿「洞洞鞋」上班，到了香港職場竟然會令人「社死」。

事主表示，自己在廣州工作時，他經常穿著俗稱「洞洞鞋」的防水拖鞋上班，更將其形容為應對惡劣天氣的「戰靴」，指這款鞋子是他日常通勤、遮風擋雨的最佳利器。

但是，自從來到香港中環上班後，他發現即使是在下暴雨的日子，中環扶手電梯上的上班族，腳上「清一色還是皮鞋和運動鞋」。這強烈的視覺對比讓他感到十分意外，並開始反思兩地對於職場著裝的接受程度。

他認為這並非因為洞洞鞋不夠舒服，而是歸結於港人的「體面DNA真的太強了」，這句話反映出他觀察到香港職場極度重視外在儀容，甚至將維持專業形象視為不可妥協的底線。為了解大眾的想法，事主向網民發問：「有人在香港敢穿洞洞鞋上班的不，一般穿什麼鞋子？」

網民自爆穿過一次：心理壓力極大 

帖文一出，隨即引發內地網民熱議，有在香港打工的網友直言「我有在黑雨穿過一次，那一天心理壓力非常大」，指在傳統商業區穿著休閒鞋履，會給當事人帶來如同「社會性死亡」般的無形道德與規範壓力。更有中環上班族以強烈的語氣回應：「中環點著洞洞鞋呀大佬」，直接點出在核心金融區穿著該款鞋子是完全不符合職場禮儀的行為。

「到辦公室再換鞋」成網民折衷方法

儘管洞洞鞋在中環街頭看似成為禁忌，亦有網民點出，穿著要求其實「跟你在什麼公司有關」，並進一步解釋金融機構面對客戶時必須正式，但「中環那些小餐廳，咖啡館，就可以穿的很隨便」，說明了規範因行業與職位而異。

此外，也有人為該洞洞鞋平反，指該鞋款獲眾多名人加持，認為不應被過度貶低，也有網民建議「我也是洞洞鞋到辦公室再換鞋」，認為先通勤後換裝可成折衷方案，以應對未來惡劣天氣。

資料來源: 小牛马在流浪^＠小紅書

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