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居港日本妹驚訝香港「無人偷傘」！慨嘆日人不敢在公共場合放低遮 網民揭露背後真相......

生活百科
更新時間：10:00 2026-07-19 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-19 HKT

在雨天外出，妥善放置雨具是常見的生活日常。近日，一名居港日本人發現，香港人習慣將雨傘留在店外，似乎鮮少發生被盜的情況。事主對此文化差異感到「有點令人驚訝」，隨即在社交平台上引發討論。

居港日本人驚訝港人隨地放傘 「在日本很可能會被偷」

一名居港日本人對於港人將雨傘留在店外的習慣，感到相當驚訝。
一名居港日本人對於港人將雨傘留在店外的習慣，感到相當驚訝。

事件源於一名居港日本人在香港街頭的觀察。根據事主的描述，在日本，「傘很可能會被偷」，因此當地民眾普遍「不想把傘留在那裡」。然而，事主發現香港的情況截然不同，留意到「每個人都把傘留在那裡」。面對這個現象，事主形容當刻的感受是「有點令人驚訝」，並好奇地提問香港是否「不是偷傘的場所」。總結事主對事件的看法，兩地對於雨具保管的防範意識和社會現象存在著顯著的落差。

網民熱議不偷傘原因 與1傳說有關？

帖文發佈後，隨即引發大量香港網民的熱烈討論，不少人踴躍解答不偷傘的「真正原因」。多數網民指出這與本地的民間傳說及迷信文化有關，有留言直指「因為喺香港不知名嘅雨傘可能入邊會有鬼」，並形容這是一個「根深蒂固既概念」，導致香港人「寧願唔要把傘都唔會拎其他人」。另一位網民亦附和表示，坊間傳聞「幽靈住在傘子裡」，更笑言即使把傘丟得很遠，「傘子明天就會回家」。

此外，亦有市民從治安角度出發，表示在香港活了50年都「未聽過有人偷雨傘」。不過，也有個別網民分享了自己雨傘疑似被別人誤拿的經歷，最後為了不被雨水「淋濕晒」，只能無奈拿走另一把遺留下來的雨傘。
 

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