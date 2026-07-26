打風返工眾生相！颱風紅霞期間酒店員工花$500搭的士 運輸冒風雨送貨 網民嘆：香港人真勤力

颱風「紅霞」周末襲港，天文台先後發出八號及九號烈風或暴風信號。當不少市民安坐家中避風時，卻有一群「打工仔」為了生計與職責，在狂風暴雨下踏上上班路。從冒雨推車送貨的運輸業人士，到花費近500元乘搭的士的酒店員工，以至在港鐵站外苦候開門入閘的人龍，交織出一幅幅充滿血汗的「打風眾生相」。

運輸業狂風下送貨 「唔會畀你餓死」

有從事運輸業的市民拍下自己今早冒着風雨送貨。 （ryan._.sx5451＠Threads）

即使橫風橫雨，仍有人默默為大眾的日常生活把關。有從事運輸業的市民拍下自己今早（26日）冒着風雨，用手推車運送數箱煮食材料的畫面。從影片背景可見四周一片狼藉，地上滿是倒塌的單車及大型廣告板，足見風力強勁。但他仍樂觀地向市民派定心丸：「大家放心，你哋起咗身之後一定有早餐食，送貨嘅朋友係唔會畀你餓死。」這份敬業樂業的精神，獲不少網民留言支持。

基層上班嘆無奈 花近五百元搭的士

然而，並非所有人在惡劣天氣下上班都能保持好心情。有酒店業員工在網上大吐苦水，無奈分享自己為了上班，花費高達$474.9乘搭的士。他氣憤地寫道：「為咗呢份白癡工，要搭四百幾蚊的士返工！ps：唔好同我講公司有得瞓呢啲廢話！你哋高層有屋企我哋啲低層無嗎？！唔使睇住屋企呀！」道盡了基層員工面對極端天氣時的辛酸與無奈。

隨着風暴逐漸遠離，天文台在今早7時10分改發八號西南信號，並於下午12時40分改發三號強風信號。今晨在港鐵恢復正常服務前，有網民拍下多個港鐵站外已出現大批市民排隊，在尚未拉開的鐵閘前等候入閘，趕赴工作崗位。

網民致敬打工仔 「任何職業都值得尊敬」

這幕幕打風上班的情景，引發大批網民熱烈討論。不少人留言致敬，驚嘆「香港人真係好勤力」、「任何人，任何職業，任何情況下都值得尊敬」；亦有同屬需當值的醫護人員留言互相打氣。

不過，也有網民感嘆背後是「搵食艱難」的現實。有人直言現時市道差、怕飯碗不保：「有時你唔返可能個位就畀人頂咗......而家仲要咁多外勞，你唔做人哋做。」此外，更有網民探討職場平權問題，質疑為何極端天氣下只有前線營運人員如餐飲、物管、保安需冒險上班，而行政人員卻毋須當值。有意見認為，若運輸署宣布交通停運，理應一視同仁對待所有工種。



圖片及資料來源：ryan._.sx5451、hilbert_chan、heungwingtung、wongwaikit___43334、144degree、dickyshum、vv2000s＠Threads

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