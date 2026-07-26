颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX

打風期間食肆營業安排｜颱風「紅霞」襲港，天文台由昨晚（25日）發出九號烈風或暴風信號，至周日（26日）早上7時10分改發八號信號。預料本港風力將逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。8號風球下，不少市民都留在家中休息，但「醫肚」問題隨即成為頭等大事。每逢打風，不少網民都會在社交平台表達對服務業的敬意，紛紛留言：「打風都要開工，辛苦晒各位飲食業前線員工！」、「風大雨大仲有熱飯食，真係好感恩」。

為方便大家在風雨中覓食，本報特此整合11間連鎖餐廳在颱風期間的營業安排，包括大家樂、大快活、麥當勞、KFC等，出門前記得先查閱，並務必注意安全！

颱風紅霞｜打風期間11大連鎖餐廳堂食+外賣安排

8號風球營業餐廳｜1. 大家樂

8號風球營業餐廳｜大家樂

大家樂颱風門市及外賣自取：

在8號風球期間，大家樂部分分店會在安全情況下繼續照常營業，為市民提供熱食。不過營業時間或會視乎風勢有所更改，建議出門前查閱官方連結了解最新分店狀況。



查看8/9/10號風球下大家樂繼續營業之分店及營業時間：>>外部連結按此<<

8號風球營業餐廳｜2. 大快活

8號風球營業餐廳｜大快活

大快活颱風門市及外賣自取：

8號風球期間，大快活部分分店將在安全情況下繼續服務。市民可透過大快活網上點餐連結或手機App，查閱附近分店的即時營業狀況。

查看大快活分店及營業時間：>>外部連結按此<<

8號風球營業餐廳｜3. 麥當勞 (McDonald's)

打風營業餐廳｜麥當勞

麥當勞 (McDonald's)颱風門市及外賣自取：

在惡劣天氣期間，部份麥當勞 (McDonald's) 會照常營業，但堂食送餐服務將會暫停，個別產品亦可能停售。麥當勞會於顧及前線同事安全的情況下，在適當時間逐步恢復正常服務。

查看風球下麥當勞繼續營業之分店及營業時間：>>外部連結按此<<

8號風球營業餐廳｜4. KFC

打風營業餐廳｜KFC

KFC颱風門市及外賣服務：

KFC 在8號或9號風球下，大部分分店的堂食、外賣自取及「快脆拎」服務將會維持；「快脆送」外賣服務則會暫停，直至8號信號解除。觀塘東廣場、赤柱廣場及置富南區廣場分店則會暫停營業。

8號風球營業餐廳｜5. 一粥麵

打風營業餐廳｜一粥麵

一粥麵颱風門市及外賣自取：

8號風球下，一粥麵大部分分店照常營業，但有部分分店停業或延遲開門。

延遲開門分店： 北角健威、元朗廣場、荃灣愉景新城等7間分店，將延遲至 上午10時 營業；火炭銀禧及長沙灣廣場店則延至 上午11時 。

暫停營業分店： 香港站、東涌東堤灣畔、粉嶺嶺樂活分店。

8號風球營業餐廳｜6. 米線陣

打風營業餐廳｜米線陣

米線陣颱風門市及外賣自取：

米線陣在8號風球下大部分分店無懼風雨，照常營業。但有部份分店，包括九龍站、尖沙咀中港城、無限極廣場分店暫停營業。

查看風球下米線陣繼續營業之分店及營業時間：>>外部連結按此<<

8號風球營業餐廳｜7. 美心MX / 美心Food²

8號風球營業餐廳｜美心MX

美心MX / 美心Food²颱風門市及外賣自取：

美心MX / 美心Food² 在9號風球生效期間全線暫停營業。 當信號改發為8號時，分店會陸續恢復營業，市民可留意其社交平台更新。

8號風球營業餐廳｜8. 譚仔三哥米線

颱風營業餐廳｜譚仔三哥米線

譚仔三哥米線颱風門市及外賣自取：

8號風球期間，譚仔三哥米線大部分分店照常營業。若改發9號或以上信號及「極端情況」，全線營業安排將有變動。

8號風球營業餐廳｜9. 譚仔雲南米線

颱風營業餐廳｜譚仔雲南米線

譚仔雲南米線颱風門市及外賣自取：

9號或10號風球期間，譚仔雲南米線全線暫停營業。8號風球下，部分門店照常或縮短營業時間，並暫停供應下午茶。若下午6時前改掛3號風球，各分店在安全情況下會盡量於1小時內陸續恢復營業。

查看風球下譚仔雲南米線繼續營業之分店及營業時間：>>外部連結按此<<

8號風球營業餐廳｜10. 吉野家

颱風營業餐廳｜吉野家

吉野家颱風門市及外賣自取：

吉野家於8號風球下部分分店照常營業，但外送服務暫停。

暫停營業分店： 企業廣場、新鴻基中心、大埔及九龍站分店。若上午11時或之前除下8號風球，上述停業分店將於2小時內恢復營業。若8號風球於下午4時或之前除下：企業廣場、新鴻基中心及大埔分店將於風球除下後 2 小時內恢復營業。

8號風球營業餐廳｜11. 爭鮮 (Sushi Express 迴轉店)

颱風營業餐廳｜爭鮮 (Sushi Express 迴轉店)

爭鮮颱風門市及外賣自取：

8號風球生效期間，為確保員工及食客安全，全線爭鮮迴轉店將延遲至中午12時才開始營業。

惡劣天氣下，各餐廳的營業安排瞬息萬變，或會因應各區實際情況、人手及商場安排而臨時調整。建議市民出門前，務必先瀏覽各大餐廳的官方社交平台或手機應用程式，獲取最新資訊。最後，再次感謝一眾在風雨中緊守崗位的前線員工，市民外出時亦務必將人身安全放在首位！

以上資訊截至26日上午11時，所有安排以各大餐飲集團最新公佈為準。



