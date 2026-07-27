職業廚師洗抽油煙機隔油網驚人發現！實測日本一神器「勁過扒爐水」

廚房的頑固油漬往往是許多家庭在清潔時面臨的巨大挑戰，尤其抽油煙機的隔油網更是難以處理，常常耗費大量時間。近日，一名職業廚師在社交平台Threads上分享了一段在家清潔抽油煙機的經歷，表示意外發現全新「另類清潔劑」，效果媲美專業廚房的「扒爐水」！

SENKA洗顏泡泡竟是「清潔神器」? 職業廚師實測洗抽油煙機：勁過扒爐水

一名職業廚師在社交平台Threads上分享了一段在家清潔抽油煙機的經歷，表示意外發現一款日本洗面泡泡竟有驚人「去油」效果！

Perfect Whip 皇牌保濕洗顏泡泡

綿密泡泡聞名，能深入角落做到去油效果。

這位廚師認為這款洗面泡的去油效果，媲美職業廚房中的「扒爐水」。

事主日前在Threads上載短片，記錄其清洗抽油煙機隔油網的過程。起因是事主答應了母親代為清潔抽油煙機，但在實際操作時遇到了傳統清潔劑效力不足的困難人。他指，油網經過多次清洗，甚至「過左3次水」，頑固的油污依然附著在隔油網上，導致洗滌的水質依然呈現渾濁的髒污顏色，傳統的清潔方式顯然無法有效去除積聚的油垢。

面對反覆清洗無果，他目光轉向了旁邊的一支「神器」。這款被事主譽為「神器」的產品，實為市面上常見的SENKA（專科）皇牌保濕洗顏泡泡。事主決定將原本用於清潔面部的產品，破格嘗試用於對付廚房重油污。

經過一番嘗試，事主對結果感到相當驚訝，直言「刷佢幾下真係勁過扒爐水」。「扒爐水」本身是一種專門針對商用廚房頑固油漬的強效清潔劑，這款洗顏泡泡出奇在隔油網上展現卓越去污能力。事主最後更好奇地向大眾詢問「你地平時點洗架？」。

網民大讚：呢支真係去油一流

這位廚師的經驗，引發不少人紛紛留言分享該款洗顏泡泡的其他隱藏功效。有網民表示曾用它成功洗去裙上的機油漬，強調是「發生左兩個星期點洗都唔甩果隻」，以此證明其去污能力極強，連積聚多時、極難處理的工業油漬也能輕鬆化解。

另有網民分享其清除粉底液及清潔浴缸的成功經驗，大讚「煮完飯彈到周圍都係油用佢一抹乾淨哂」，指出了該產品在日常家居清潔中具有相當的去油效果。

最平$28/支洗顏泡泡 ！ 洗鞋、洗衫都得？

翻查資料，這款SENKA（專科）皇牌保濕洗顏泡泡（Perfect Whip）以豐富綿密泡泡聞名，能深入毛孔帶走污垢，售價約$28/支。早前已有網民發現這款產品在洗面以外的其他功效亦相當出色，例如有網民表示它能有效「還原」發黃白鞋，將原本污濁暗沉的鞋面清洗乾淨，甚至能去除淺色衣物上的唇膏印、筆跡、發黃及汗漬等頑固污垢，更可用於浴室清潔。

資料來源：chefdamn_o＠Threads



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