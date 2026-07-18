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外套/手袋拉鏈卡住點算好？日本家事專家教用1物輕鬆解決 4分鐘變順暢震驚主持人：完全復活了！

生活百科
更新時間：11:30 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:30 2026-07-18 HKT

生活衣物或手袋少不免配有拉鏈，不過有時拉鏈卡住時卻令人相當苦惱，不知如何處理才能好好還原。日本電視台節目《ZIP！》曾經請來偶像神宮寺勇太，向家事專家學習讓拉鏈復活的方法。家事專家和田由貴教大家只需用上簡單一種簡單物件便能輕鬆解決，只需花4分鐘便能使拉鏈變會順暢，令神宮寺勇太驚呼連連！

外套/手袋拉鏈卡住點算好？日本家事專家教用1物輕鬆解決

當拉鏈卡住的時候，大家可能會使用蠻力拉扯，但如果用錯方法，隨時可能會扯爛拉鏈，到底有甚麼方法可以輕鬆讓拉鏈回復原狀呢？日本電視台節目《ZIP！》曾經請來偶像神宮寺勇太，向家事專家學習讓拉鏈復活的方法。當大家遇到拉鏈卡住的時候，家事專家和田由貴表示可以找來一枝鉛筆，只要利用鉛筆在拉鏈上來回填畫，好像寫字一樣，記緊要塗滿整體拉鏈，畫到接合處更要特別用心。

4分鐘變順暢震驚主持人

神宮寺勇太起初對此做法的功效還是半信半疑，認為用鉛筆填滿拉鏈是莫名其妙，不過他還是好好地按專家指示塗了4分28秒。正當神宮寺勇太笑指自己被耍的時候，他試着拉一下拉鏈，竟發現變暢順，令他不禁多次「哇噢！」表示讚嘆。專家表示由於鉛筆之中的石墨有潤滑成份，故此可充當潤滑劑的作用，如果沒有當下沒有鉛筆，可以選用凡士林、潤唇膏或乾燥的肥皂等。

文：RY
資料及圖片來源：《ZIP！》電視截圖

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