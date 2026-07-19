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60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫

生活百科
更新時間：10:30 2026-07-19 HKT
發佈時間：10:30 2026-07-19 HKT

搵食艱難，勞資雙方的期望落竟然引爆網絡爭議！近日，一名飲食業老闆在網上發文「公審」一名60歲的基層求職者，指對方雖然居於劏房且開工不足，但在見工時卻要求多多。原本只是一場普通招聘，卻因老闆最言論引起熱議！ 

「唔想收錢、太早起唔到身」 劏房阿姐求職要求引熱議 

日前，有飲食業東主在社交平台Threads上發文分享個人經歷，講述早前與一名60歲基層女士面試時的對話過程，並就該名求職者的工作態度發表了個人看法。
根據東主的描述，該名60歲的女士目前在另一處擔任雜工，但面臨「俾佢cut更」的情況，每週僅有兩三天工作。當東主了解對方居住在「附近嗰啲劏房」後，便向其說明工作性質，指需要「幫手收埋錢」。然而，該求職者直接表示「唔收錢得唔得？唔鍾意計數。」

面對求職者的要求，東主提出可以不負責收銀，但「人工唔同咋嗎」；隨後東主亦建議對方轉為毋須收銀、於清晨六時上班的早班，惟求職者以「太早啦我起唔到身」為由拒絕。東主當下便著她回家等候消息。

3日後傳來WhatsApp！老闆「霸氣反擊」

事隔三日後，該名求職者透過WhatsApp回覆東主表示「可以試吓」，但東主決定拒絕聘用，並回覆：「唔使啦，見工嘅時候你都咁勉強」。東主對此經歷感到無奈，在文中批評對方「住得劏房，每個月都開工不足都仲要揀工做」，直言「衰啲講句你都知自己年紀大冇得揀」。總結整件事，帖留下一句：「香港人不嬲都係唔抵幫」。

網民批老闆高高在上 看不起基層

這篇帖文引起不少討論，勞資雙方各有人撐。一派網民對老闆的遭遇深表同情，直指現在很多人「自我感覺良好」：「自己冇條件又揀嘢做」、「衍生出一班以為自己好多人爭住要，唔優做嘅騎呢怪」、「老闆覆得好爽，對住呢啲人唔使客氣」。

但另一邊廂，大批網民卻認為阿姐雖然有缺點，但老闆的態度同樣有問題，有人直言「好mean」！有網民力撐阿姐：「接受到唔想收錢，有啲人能力問題真係會收錯錢，到時要賠又蝕」、「明知自己唔勝任早啲講出嚟，好過上工之後先嚟扭計」。更有不少人炮轟老闆最後的地圖炮太過火：「唔請咪算囉」、「最後嗰句大可不必！」 認為老闆根本是高高在上，看不起基層。

資料來源：852boss852@threads

延伸閱讀：公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒

 

 

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