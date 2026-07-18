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男人都要擔遮？日本街頭「不分男女撐傘防曬抗暑」成趨勢 日環境省證降溫效果 專家推介3大買遮指標

生活百科
更新時間：13:44 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:44 2026-07-18 HKT

夏季極端高溫頻傳，防曬與預防中暑已成為民眾外出的首要任務。近日，有赴日旅客在東京原宿街頭觀察到，在烈日當空的無遮蔽街道上，熙來攘往的行人不分男女皆撐起陽傘遮陽。這番景象不僅讓旅客驚呼「這或許是日本人膚色白皙的秘訣」，更在網路上引發熱烈討論。事實上，撐傘防護早已融入日本民眾的日常生活。根據日本電視台的深入報導，面對嚴酷的氣候，陽傘已從單純的美容防曬工具，正式晉升為出門不可或缺的「必需品」。

陽傘已是生活必需品？  遊日驚見東京街頭「不分男女撐傘防曬抗暑」

事緣，有網民在社交平台上分享個人的遊日觀察，並附上一段日本街頭的影片。從照片中可以清晰看見，在烈日當空的無遮蔽街道上，熙來攘往的行人中不分男女，皆紛紛撐起陽傘以遮擋強烈的陽光，形成了一幅典型的日本夏日街頭景象。事主表示自己「突然發現日本人撐傘遮陽的比例很高」，並對此現象感到相當驚訝。面對街頭普遍的防曬舉動，事主好奇地提出疑問：「是因為這樣他們才都那麼白嗎？」。根據事主的描述，日本街頭撐傘防曬的習慣極為普及，這也讓他將當地人白皙的膚色與高比例的撐傘行為直接產生了聯想。

撐傘防曬成為日本全民日常？ 日媒：百貨防曬傘營業額飆升

日本電視台亦曾報導，如今在日本街頭隨處可聽見民眾直言「沒有陽傘真的不行」的心聲。早在2010年左右，「日傘男子」一詞便已出現，但當時受限於性別刻板印象，多數男性仍不願撐傘。然而，在猛暑的威脅下，這個觀念已徹底翻轉。

這股將陽傘視為必需品的熱潮，也真實反映在驚人的銷售數據上。據松屋銀座百貨統計，受梅雨季提前結束影響，七月份防曬傘營業額飆升至去年同期的六倍之多。其中，男士傘具的銷售成長尤為顯著，七月首五日的銷量即達去年整月的兩倍。除了高爾夫球友與通勤族為了降溫而購買，長輩為愛孫添購的情況也屢見不鮮。此外，知名服飾品牌UNIQLO今年更邀請男星松下洸平代言，大力倡導男性撐傘的觀念，獲得網民一面倒的支持。許多人強調，避免陽光直射不僅能防曬老、防曬傷，更能預防白內障等健康問題。

實測證明有效降溫！環境省數據指明防熱傷害效能

過去陽傘主要用於阻隔紫外線，如今其核心價值更側重於「預防中暑」。日本環境省的實測數據顯示，在模擬烈日照射下，相較於單純配戴帽子，使用具備「遮熱」功能的陽傘能有效阻絕太陽熱能，不僅讓傘下身體保持涼爽，更能減少高達17.3%的排汗量。

大同大學專門研究陽傘效能的渡邊誠教授進一步指出，撐起陽傘能使衡量中暑風險的「WBGT暑熱指數」平均下降1.8，最高可減少2.9，這等同於直接降低了中暑警戒的層級。渡邊教授生動地形容：「攜帶陽傘，就像是把專屬的陰涼處隨身帶著走。」不過報導也提醒，最佳的防曬對策仍是撐傘同時搭配塗抹防曬乳，以抵禦地面反射的紫外線。

傘具專家傳授：挑選抗暑陽傘的三大黃金法則

面對市面上琳瑯滿目的防曬傘產品，日本「傘具專家」土屋種之建議消費者在選購時，務必檢查標籤是否具備以下三大核心指標：

  1. 遮光（Shading）：有效阻擋光線穿透。

  2. 遮熱（Heat Shielding）：有效隔絕外部熱能。

  3. UV Cut 99%以上：強力防護紫外線。

只要具備上述三項條件，消費者即可依據個人喜好挑選外觀。若追求最高級別的降溫體驗，土屋先生強烈建議選擇「外層銀色、內層黑色塗層」的款式，此設計能完美反射外部光熱並吸收內部餘光。

在市場流行趨勢方面，以往偏向女性化的蕾絲款式比例下降，取而代之的是男女皆宜的「中性設計」（Unisex），如素色、條紋或圓點圖案。同時，結合抗強風樹脂骨架、兼具優異防水與遮熱效能的「全天候型」晴雨兩用傘，因為能輕鬆應對各種突發天氣，具備極高實用性，正成為目前市場上的熱銷主力。

資料來源：keryltsao@Threads 

延伸閱讀：迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料

 

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