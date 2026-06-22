迪卡儂$199防曬外套用家讚「非常滿意」！涼感透氣/UPF50+阻擋紫外線 官方揭秘：關鍵不在布料

踏入盛夏，外出做好防曬成為不少市民的每日課題。近日，連鎖運動用品專門店「迪卡儂（Decathlon）」的防曬外套獲網民力推，不少人大讚剪裁寬鬆，即使在酷熱天氣下依然透氣舒適，「穿起來還涼涼的」，而且防曬系數達到UPV50+，性價比極高。日前，品牌更於官方社交平台分享旗下防曬外套能夠阻擋高達98%紫外線的「真相」，直言最關鍵的祕密不在於衣服布料，詳情即睇下文。

迪卡儂$199防曬外套獲用家大讚「非常滿意」：幾乎找不出其他缺點

踏入夏季，不少人進行戶外活動時都會選用具有防曬功能的衣物。近日，有不少網民推介連迪卡儂（Decathlon）推出的一款防曬衣，形容「除了沒有口袋找不出其他缺點」，更表示即使身處攝氏35度的高溫下，「只有那件還有辦法穿著，不會不舒服」；也有用家大讚這款外套是避暑兼防曬的神器：「短版的很棒，從去年夏天穿到現在非常滿意，去菲律賓也是靠它」。

UPF 50+有效阻擋紫外線 輕量布料透氣涼爽

翻查官方資料，網民推介的是女士防曬遠足外套Helium 500 KNIT，設有四色選擇，包括灰色、粉紅色、藍色及黃色，選用UPF 50+（即可阻擋97.5–98%或以上紫外線）布料，輕量透氣，有效阻擋陽光中的UVA及UVB，而高領和連帽設計有效全面防止紫外線，寬鬆下擺方便通風，適合炎熱天氣下進行登山等戶外活動時穿著。此外，外套更設有「馬尾洞」，方便運動時需要紮起馬尾的女士，非常貼心！

至於男士方面，台灣成衣廠老闆YouTuber「胖哥」日前拍片分析各大品牌的防曬外套，其中推介迪卡儂的男士遠足防曬外套Helium 900（$299）及H900 Fresh（$399）款式，除了防曬效果佳，選用的布料在透氣度方面亦相當不錯，性價比頗高。

官方公開研發祕密：關鍵不在布料

與此同時，迪卡儂官方日前在社交平台發文，解答看似透薄的防曬外套，「為甚麼能擋掉超過98%的紫外線？」原來防曬的真正關鍵並非布料，而是「布料裡的紗被剪開後、肉眼看不到的橫切面」。官方透露，品牌旗下防曬外套的研發「祕密」，在於將紗線的橫切面設計成原創的「交叉形狀」，大幅增加接觸面積達到反射紫外線的效果；與此同時，研發團隊在紗線內部加入了「紫外線吸收劑」，做到「UPF50+、UVA、UVB一起擋。」

來源：迪卡儂Decathlon、做衣服 找胖哥@YouTube

文：LW