旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應

去服裝店試身，最怕遇到保安漏洞與隱私危機！近日，一名香港女生在社交平台上發文大吐苦水，指自己在旺角GU分店的試身室內，遭遇一名操普通話的陌生男子兩度強行掀開門簾，對方更突爆一句「你幫我看一下嘛」。當時正試穿內衣的她極力死守門簾才免於走光。事件惹來大批網民關注及憤怒，GU官方其後迅速作出回應。

GU試衫中途遭強掀門簾 港女慘呻：當時仲試緊Bra Top

一名香港女生近日在GU旺角分店試身期間，慘遭陌生男子強行掀開門簾。 （資料圖片，非涉事店舖）

據事主憶述，她當時正在旺角GU試身室內試穿Bra Top（背心內衣），突然聽到一把男聲以普通話說：「你幫我看一下嘛」，同時企圖掀開試身室門簾。事主驚魂未定，立即大叫「有人」並死力按住門簾。然而大約一分鐘後，該男子竟重施故技，再次說出同一句話，而且力度更大，將門簾掀開了少許。

事主見狀立刻換回自己的衣服，逃出試身室並向職員反映。雖然職員不斷道歉，但事主直言經歷了一次「黐線」的體驗，並質疑為何店舖不全面改用木門設計，以保障客人安心。

網民群情洶湧 怒轟行為如「合法偷窺」

事件曝光後，隨即引爆網民怒火。不少人懷疑該男子是「扮認錯人，真偷窺」，直斥行為猶如「合法偷窺」，留言狠批：「有簾佢哋都仲問有冇人真係黐線」、「個普通話男應該係特登」。更有網民分享自身經歷，指出在同一分店、甚至其他連鎖品牌的布簾試身室，亦曾發生類似被拉開門簾事件，呼籲女性盡量選擇有實體門的試身室以策安全。

對於網民質疑為何職員未有把關，事主補充指出，她離開試身室時，看見職員剛從另一邊的試身室走出來，意味著事發當下並沒有職員在試身間範圍駐守。

事主報警 GU承諾加強培訓及改善硬件

GU官方隨後亦公開發表聲明回應。

事主其後更新進展，表示已經報警處理。不過警方經調查後表示，事發位置屬閉路電視的「死角位」，僅拍到該男子有動作，無法確認其樣貌或有否舉機拍攝；加上男子的家人當時亦在場，故警方相信事件純屬「誤會」，並未作進一步行動。事主對此無奈嘆道：「受到傷害的永遠是自己」、「下次唔會再入得簾嘅fitting room了。」

GU官方隨後亦公開發表聲明回應，就顧客的不愉快體驗致歉，並高度重視此次事件。官方承諾會加強員工對試身室周邊警覺性的培訓，對於顧客提出提升試身室安全性的訴求，客戶服務中心表示已完整記錄事件，並會反映至相關部門以作出硬件上的改善。

資料來源：Threads



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