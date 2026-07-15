羅湖按摩店街頭拉客亂象？「單拖阿叔」遭職員左右夾擊+捉手臂 網民：最好有人同行

近年北上消費熱潮不斷，不少港人更會選擇前往按摩，放鬆身心。不過，內地商戶在街頭招攬客人的方式亦再次成為網民焦點。近日，有港人準備由羅湖過關返港時，在羅湖村目擊一間「裝修睇落好正正經經」的按摩店於街頭「拉客」，稱當時有一名年約六旬的男途人，突然被一家按摩店的一男一女職員左右夾擊，最終被「半推半就」拉進店內，形容情況荒謬，慨嘆實體商戶生意難做，引起網民討論。不少人提醒北上要保持警覺，與好友同行，避免跌入消費陷阱。

羅湖按摩店街頭拉客亂象？「單拖阿叔」遭職員左右夾擊+捉手臂

近年北上消費熱潮不斷，不少港人更會選擇前往按摩，放鬆身心。（《極度俏郎君》劇照）

有網民在社交平台發文，指日前在羅湖村準備過關回港，途經一間按摩店時，目擊一名年約60歲男士在街頭行走，突然遭到按摩店的一男一女職員左右夾擊。其中，身穿淺綠色背心的女職員毫不客氣地拉起男士的手臂，旁邊的男職員則在一旁「瘋狂落嘴頭」一唱一和。在兩人的強力攻勢下，該名男士最終半推半就進入按摩店。

事主感嘆，如今內地的零售及服務業受經濟下行影響，生意仍然低迷，就連正規按摩店也要採用這些「拉客」手法，坦言「以前啲正經按摩店邊會做到咁肉酸？」又表示全盛時期是客人湧進去按摩店，甚至大堂等位都要大排長龍，惟如今服務員卻被逼走到街上招攬客人，驚嘆「唏噓得嚟又覺得大開眼界」。

網民提醒：北上最好有人同行

帖文引來不少網民討論，有人認為這些畫面並非新鮮事，「呢個奇觀係30年前嘅深圳城中村已經係常規啦」、「生意競爭大，大舖做廣告宣傳，小舖就派職員拉客，好正常，一向如此」，認為質與經濟下行無關；有網民憶述，90年代於深圳火車站橋底一帶，就經常遇到類似的拉客情況，「差點被拉進去按摩」。

有網民則分析相中男士成為目標的原因，「呢條友9成9唔係成日返大陸，又單拖，一定會成為獵物」。不過，有網民提到現時內地的正規按摩店生意仍然極好，周末需要輪候近兩小時，「星期六日去骨場，等技師等兩個鐘」。與此同時，有網民語重心長提醒北上時要保持警覺，避免攜帶貴重金錶、金器及過多信用卡，且與最好與朋友同行，以免面臨被強迫消費的風險。

來源：Threads

文：LW