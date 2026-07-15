歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩

陪伴無數港人成長的經典室內遊樂場「歡樂天地」今日（15日）宣佈，位於九龍灣MegaBox的分店因租約期滿，將於2026年8月20日正式結束營業，這意味著品牌將暫時全面撤出九龍區。為答謝顧客支持，店方特別加推臨別優惠，結業前暢玩碰碰車可享「買一送一」。消息一出，大批網民直呼不捨。

歡樂天地九龍灣MegaBox分店8月結業 臨別激推買一送一優惠

「歡樂天地」宣佈九龍灣MegaBox分店因租約期滿，將於2026年8月20日正式結束營業。

MegaBox分店由即日起至8月20日結業前，特別推出碰碰車「買一送一」限定優惠。

「歡樂天地」品牌自1982年創立以來，一直是香港室內主題遊樂場的先驅。經歷過1999年的結業低谷後，品牌於2019年在九龍灣E-Max重新啟航，並於2020年11月強勢進駐MegaBox，開設佔地高達30,000平方呎的大型分店。該店設施齊備，除了一般兒童玩具車及籃球機外，更引進了遙控坦克、碰碰車及經典「跑馬仔」等大型設施。

然而歡樂天地今日於官方專頁發佈消息，指因租約期滿，MegaBox店即將結業。為回饋顧客多年來的厚愛，MegaBox店由即日起至8月20日結業前，特別推出碰碰車「買一送一」限定優惠，邀請大家把握最後機會，入場重溫車手馳騁的快感。

網民惋惜九龍絕跡 緬懷平價刺激「跑馬仔」

MegaBox分店結業的消息在網絡上掀起熱議。不少九龍區街坊對此感到可惜，感嘆「九龍區完全冇店」、「唔捨得啊又結業」，亦有人驚訝表示「下，唔係開咗冇耐咩」。

在眾多遊樂設施中，平價而刺激的遊戲最令人回味。有忠實玩家大讚：「個跑馬仔10蚊一次勁好玩！」。同時，網民亦相當關注大型機動遊戲的去向，紛紛提問「碰碰車會否搬埋過去？」，更有資深粉絲回憶起昔日輝煌，留言指「記得以前有一間歡樂天地入邊有碰碰車同埋小型過山車」，期盼經典的室內過山車有朝一日能重出江湖。

明年首季進駐太古 會員卡獎票無縫過渡

雖然九龍灣店即將步入歷史，但官方已落實未來的擴張藍圖，宣佈全新分店預計將於2027年第一季登陸太古康怡廣場4樓，令不少港島區居民相當期待，有網民興奮表示「終於返嚟太古喇！」。同時官方強調團隊會持續留意九龍區內其他適合開設大型分店的位置，有街坊則提議「會唔會考慮三布目（觀塘巧明街）呢？」

至於善後安排，顧客手中持有的MegaBox會員卡、臨時卡以及經典的「彩虹獎票」，均可無縫過渡，繼續於現時的灣仔、元朗及沙田三間分店使用，確保消費者權益不受影響。

圖片及資料來源：歡樂天地-The Wonderful World Of Whimsy