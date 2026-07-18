90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為興趣 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢

誰說重型機械只是男性的浪漫？在充滿陽剛氣息的重型運輸界中，90後香港女生Luby，毅然卸下服飾店老闆娘的光環，換上輕便的工作服，霸氣坐上重型貨車的駕駛座。她在社交平台分享的「拖頭」日常，影片不但打破了職場常規，更創下逾23萬次的超高瀏覽量，引來迴響！

90後港女棄做老闆娘轉行揸拖頭 紀錄開工日常獲逾23萬點擊

Luby接受《星島頭條》訪問時表示，在投身重型運輸業前，她曾是一名私人司機，亦有經營服裝生意的經驗。基於對辦公室環境的抗拒，加上自覺學業成績未必適合傳統的專業職位，她決定好好運用自身的駕駛技術，將其發展為職業。在從事相關行業的友人協助下，她抱著自我挑戰的決心去考取拖頭牌照，更將這個過程形容為「打大佬」。

談及求職經歷，Luby指出外界普遍認為運輸業正處於式微階段，亦疑惑為何會有年輕女生願意入行。她坦言，若非有相熟人士引薦，一般運輸公司甚少願意聘用「牛奶妹（指缺乏經驗的新手）」。而她的家人起初亦擔心駕駛重型車輛風險較高，怕她難以駕馭，但最終仍決定尊重並支持她去追求理想。

工作環境充滿人情味 盼望將興趣化為事業

常人以為貨櫃場是個冷酷的鋼鐵世界，但對Luby而言，這裡卻充滿了意想不到的人情味。正式開工後，無論是資深的同業前輩還是場內職員，都對這位勇敢的女生照顧有加。讓她最受感動的，是在考牌及剛入行時，不時會遇到途人或其他駕駛者向她舉起大拇指以示鼓勵。這些來自外界的認同與讚美，成為了她強大的推動力，「有人讚賞係一種好好嘅推動力，係會有人欣賞並唔係奚落我」。

Luby表示，轉行揸拖頭最大的好處，就是能把興趣化為工作，把這份對駕駛的熱愛維持下去，「揸車係我嘅興趣，咁可以將興趣當成工作，唔會厭倦又可以賺到錢」。

打破傳統性別定型 獲網民一面倒力撐

Luby的經歷不僅打破了重型車輛司機固有的性別定型，亦為面臨人手老化問題的運輸行業注入了新活力。大批網民紛紛留言送上鼓勵及讚賞，認為女性在處理工作時往往「整體上仲仔細啲」，表現絕不遜於男性；亦有網民大讚她的舉動「咁型」及「好勁」，並感嘆現今社會確實缺乏年輕人願意投身這類行業。

相片授權：26truck_girl@Threads