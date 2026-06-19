港女留學英國劍橋 自費燒錢蝕住做地下偶像！感動爸爸偷偷課金買相支持：唱歌跳舞能讓我暫時從學業中抽離

在傳統觀念中，頂尖學府的留學生往往與繁重的學業壓力掛鉤，而年輕人投入「追星」或次文化常被長輩視為「玩物喪志」。近日，一名正在英國劍橋大學就讀的香港女生，在留學期間自費化身為「地下偶像」團體的成員，不僅踏上舞台實踐兒時夢想，更以實際行動打破了名校生只能做「乖學生」的刻板印象。

英國劍橋留學生的反差人生！港女自費化身地下偶像

白天，未芽是埋首於學業的劍橋大學留學生；到了週末，她換上打歌服，成為在舞台上閃閃發光的偶像。這位香港女生桜羽未芽（Mime），目前是英國日系地下偶像團體「DearWish」的成員之一。這隊由三名香港人及一名港英混血兒組成的四人女團，以「收集願望並將其實現」為概念，活躍於英國各地的動漫展。

偶像身份反成學業壓力下的避風港

「我從小就很喜歡《星光少女》、《LoveLive!》這類偶像動畫，但我性格比較膽小內向，除了知道要當一個『乖學生』，也沒甚麼想實現的夢想」未芽坦言，小時候的她甚至害怕被嘲笑，而將偶像夢深藏心底，改變的契機出現在高中時期。

當時仍未入讀劍橋的她，收到了DearWish最年少成員Kylie的招募帖文，在卡拉OK見證過她笨拙地唱跳的朋友們，也紛紛給予她強心針，鼓勵她放膽一試，「DearWish就如其名，讓我許下了一個願望，就是尋找屬於自己的夢想並為此作出行動。以前的我是一位被動者，現在的我更會為自己的人生作出選擇」。

這個身分轉換，也成了她在劍橋龐大學業壓力下的最佳避風港，「唱歌跳舞能讓我暫時從學業中抽離。當我知道自己的光芒和力量能打動粉絲，令大家在生活中繼續努力時，我也會覺得：自己也要多加努力呢」。她更特別感激製作人與隊友們決定將原本長駐曼城的團體，改為在英國各地巡迴演出的模式，讓她能兼顧異地學業。

為節省成本 親手包辦服裝、器材

沒有經紀公司的支持，DearWish是一隊實打實的「自營團體」。被問到做地下偶像是「燒錢」還是能「回本」時，未芽笑得坦白「目前還是虧損中」。正式活動不到四個月，從服裝、器材到英國各地的交通費，全都是沉重的負擔，至今組合已投資約五位數的成本，因此四位成員都選擇親力親為包辦營運事務。

未芽表示「在自營的過程中，我學習到了團隊合作和企劃的重要性」，她們每週都要開網上會議整合意見，還要兼顧固定的唱跳練習、宣傳貼文撰寫及演出流程編排，「在有限的時間內同時完成不同工作，令我的作業管理能力提升了很多」。對她來說，偶像活動不僅不是「玩物喪志」，反而是一場職場與責任感實戰訓練。

打破地下偶像偏見 傲嬌爸爸的另類支持

很多長輩聽到「地下偶像」，往往會產生負面聯想。未芽解釋，這其實是個美麗的誤會，「『地下』一詞其實源於日本很多小型Live House都位於地下一層，在這些場地演出的小型偶像團體，便衍生出了這個詞彙」。

在頂尖學府讀書同時去「造星」，家人又是否支持？未芽笑言家庭不算傳統，雖然暫時未向英國的親戚透露，但在香港的爸爸和婆婆已經知情。「爸爸口中雖然常說叫我『努力讀書』，但他卻會偷偷在網上買我的即影即有相片，他可能是個傲嬌吧」。婆婆則為她能實現兒時夢想而高興，未芽每次都會把表演影片與婆婆分享。

追星並非「交智商稅」！盼輸出日系偶像文化

在英國推廣日系偶像文化，DearWish形同擔當起「文化輸出」的橋樑。未芽留意到，當地觀眾對初音未來或《LoveLive!》等動漫歌曲反應熱烈，但對於現實中偶像與粉絲互動、特典會等深度「應援文化」卻相當陌生，「在英國宣揚及教導日系應援文化，也是我們的目標之一」她補充。

面對部分人質疑年輕人花幾十甚至幾百元，只為了買一張即影即有或跟偶像聊一分鐘天是「交智商稅」，身為「偶像宅」的未芽有著截然不同的體會。「花錢買即影即有或周邊，不單是為了『陪伴』，更是具有紀念價值的回憶，以及支持偶像繼續演出最實質的方式」，她認為這份特殊的情緒價值是互相扶持的牽絆，「粉絲看見喜歡的偶像在台上閃閃發光，會獲得生活或學業上的動力；偶像獲得支持後，也會想為粉絲加油」。

每一次特典會的面對面交流，每一封粉絲信，甚至有粉絲從她經營Instagram初期便見證著她的成長，這一切都成為了未芽在劍橋考期疲憊時的強大精神支柱，「偶像與粉絲，其實都在彼此的生命中，成為了繼續向前的動力」。

資料來源：mime_skrb＠Instagram