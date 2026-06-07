應屆DSE女學生靠自學 花40小時手繪畢業動畫 回應網民「潑冷水」勸別入行：親手畫的投入感是AI無法取代

在AI 人工智能高速發展、生成圖像只需數秒的當下，傳統手工藝的價值正備受考驗。近日，應屆DSE女中學生Annoyilt在畢業之際，耗費約40小時親手繪製了一段畢業動畫。她表示，親自下筆的投入感與情感連結，是冰冷的科技所無法比擬的。這部充滿懷舊色彩的短片，亦勾起了許多港人對昔日校園歲月的深切共鳴。

40小時手繪30秒畢業動畫！應屆DSE女中學生：AI無法取代的溫度

Annoyilt日前在社交平台Threads上分享了這段長約30秒的動畫作品。影片以翻開一本藍色紀念冊作為序幕，隨後畫面切換至校園場景，一名留著短髮的女學生身穿經典的白色夏季校服，胸前繫著綠色領帶，身旁的同學則帶著暖心微笑，細心地為她戴上畢業四方帽。

緊接著，短髮女生緩緩轉身，面向鏡頭展現出溫柔卻略帶不捨的笑容。隨著畫面一閃，這份青春回憶轉化為書桌上相框內的照片。照片中，六位身穿校服與畢業袍的學生並肩合影，下方寫著「最好的我們」。相框旁則放著一隻戴著畢業帽的玩具小熊以及一束鮮花，整部短片流露出對校園生活的深切眷戀。

堅持繁複工序 賦予手繪作品靈魂

在追求便利高效的時代，Annoyilt卻選擇了耗時長、工序繁複的手繪方式。並未修讀過任何視覺藝術課程的她，在接受《星島頭條》訪問時分享了自己對手繪的執著。她認為，手繪能讓創作者與作品建立更深厚的情感，「因為作品的每一個部分、每一個細節，都是自己親手畫出來的，這種投入感是AI無法取代的」。她深信，融入了創作者當下心境的手繪作品，才真正擁有獨一無二的靈魂。

在完全自學、摸索使用平板應用程式「Procreate」製作動畫的過程中，她面臨不少技術與工序上的挑戰。由於「Procreate」比起專門的動畫程式自動化功能相對較少，許多重複動作和上色都需要逐幀處理。看著投入的幾十個小時最後只變成幾秒鐘的成品，Annoyilt坦言「投入的幾十個小時最後只變成幾秒鐘的成品，落差感確實很大」，但最終支持她堅持到底的並非單純的靈感，而是一份必須兌現的承諾與責任感。

網民：認真快手要讚

動畫發布後，隨即在網上引發強烈迴響，許多網民被片中細緻的情懷打動，紛紛留言大讚「好可愛！好叻呀」、「Omggg，好勁，畫得超靚」，更有網民讚賞她的高效率「你用40小時做好，係認真快手要讚」。片中的夏季校服細節也勾起不少港人的集體回憶，有網民感觸地表示「想起讀書時所穿的夏季校服，類似動畫中的白色裙加綠色呔」。

與此同時，針對Annoyilt對於未來職涯方向的提問，留言區也引發了一場關於理想與現實的深刻討論。不少動漫及設計行業的「過來人」語重心長地勸說「興趣變成工作就唔會再係興趣了」，並提醒她「如果你想做呢行，諗清楚先，唔係你能力問題」。不過，也有不少暖心的網民送上鼓勵，指出技術是後話，最重要是「做出一個到六十歲時無論係苦係甜都可以慢慢回味嘅決定」。

面對過來人「潑冷水」勸別入行 堅守純粹熱愛

面對這些現實卻充滿善意的勸退聲，目前仍處於猶豫和探索階段的Annoyilt坦承，自己內心「確實會感到動搖」並陷入沉思，有時也會自我反問「我真的應該把這當成職業嗎？」。

儘管前路充滿不確定性，，她對繪畫的初心始終未變，並堅定地吐露了她的熱愛，「在我所有的興趣當中，沒有任何一件事能讓我像對繪畫那樣，擁有如此純粹且持久的熱愛。正是因為這份『無法被取代』的喜歡，即便面對現實的『潑冷水』，我依然很難輕言放棄」。

對於這些真實而善意的勸退聲音，目前正處於探索階段的Annoyilt坦言自己內心確實會產生動搖，並開始反思是否真的要將繪畫作為未來的職業。

然而，儘管未來的道路充滿未知，她對畫畫的初心依然堅定。她表示，在自己眾多的興趣之中，唯有繪畫能帶給她如此純粹且持久的熱愛。正是因為這份無法被替代的喜愛，即使面對現實的打擊與冷水，她也很難輕易放棄這條創作之路。

資料來源：annoyilt＠Threads