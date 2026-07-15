DSE放榜學生決意北上讀深圳大學！1原因棄本地升學 親戚急勸退失敗 網民：唔好干涉人決定

中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，不論結果好壞，考生都要為升學出路作重大抉擇。有網民就在社交平台Threads發文求教，指親戚的小朋友今年DSE成績其實不俗，唯獨英文科只考獲第2級。該名學生最終決定放棄本地升學，選擇北上就讀深圳大學，更揚言日後會再回港讀碩士「洗底」。事主苦勸無果，大感無奈。

DSE考生1個原因棄本地升學 「五十年不變剩下二十年」

有應屆DSE考生決意北上升學，引起網民熱議。(Threads截圖)

事主透露，曾多番嘗試勸退該名學生，建議對方盡快報讀本地的高級文憑（High Diploma）或副學士。然而，學生卻以「學費貴」、「競爭大」為由一口拒絕，並認為在內地讀完學士後，大可回港讀碩士（Master）來提升學歷。

該學生在與事主的對話中全程使用簡體字，並拋出「五十年不變剩下二十年」、「深圳距離香港最近」等理由來辯解。事主不禁嘆息：「師傅你英文差到咁講經咩」，直言以對方目前的英文水平，日後難以應付香港的碩士課程。事主形容對方似乎被「洗腦」，直言「真係好kam，少少shame（尷尬）」，甚至替其父母感到心痛，認為是浪費金錢。

網民熱議北上讀書優劣 深大非「211」難洗底？

深圳大學屬國內高水平綜合性大學。

帖文一出，引來大批網民熱議。有熟悉升學資訊的網民點出殘酷現實，直指深圳大學並非內地頂尖的「211」工程院校（意指國內約100所重點院校）：「香港Master對於雙非院校分數要求高好多，深大連211都唔係，點解要讀？」另外，有人質疑其英文能力：「英文2咗，返深圳讀大學用中文上堂，周圍又講普通話，到時點考IELTS（雅思）？」直言英文底子差，日後想回港讀碩士可謂難上加難。

不過，也有人認為北上讀書確有經濟優勢，更有人指深大其實不差，如果成績優異，將來仍有出路。

網民勸世：尊重他人命運

相比起客觀分析前途，更多網民一面倒勸事主「放下助人情結」，認為不應過度干涉別人的選擇。網民紛紛表示：「人哋老母都未擔心，你就不要自作多情」、「不嬲人哋嘅前途都唔關你事」、「尊重他人命運」。更有人警告事主，萬一日後學生經JUPAS入不到心儀的大學或科目，隨時會將矛頭指向他：「條路由佢自己揀，免得將來衰咗入你數，你賠唔返個人生比佢。」

對此，事主回應指，起初是學生主動詢問JUPAS排位意見，才誤以為對方真心想聽建議。事主亦無奈分享觀察，留意到現時很多中小學生即使懂得說廣東話，日常聊天也會說普通話及寫簡體字。正如網民所言：「你做咗自己嗰part就算，佢要負責返自己人生。」

深圳大學學科選擇多 歡迎港生報讀

翻查資料，深圳大學創立於1983年，由北大、清華及人大等頂尖學府援建，屬國內高水平綜合性大學。校內分設金融科技、法學、管理學、土木與交通工程等逾廿多個學院及學部，具備學士至博士的完整培育體系，大批畢業生皆扎根大灣區發展。

針對香港學生，深大香港學院設有四年制學士課程。申請人須熱愛祖國，熱愛香港，並為30歲以下的全日制中六畢業生，以及持有香港永久性居民身份證及回鄉證。收生要求方面，港生必須參與當屆香港中學文憑試（HKDSE），校方會根據其考試成績及個人申請材料作綜合評定，擇優錄取。

圖片及資料來源：Threads、深圳大學

同場加映：90後拎綜援？失業多年日日瞓屋企睇YouTube 狂呻搵工難與網民對罵「都冇話唔好啊」