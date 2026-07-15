Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜學生決意北上讀深圳大學！1原因棄本地升學 親戚急勸退失敗 網民：唔好干涉人決定

生活百科
更新時間：14:10 2026-07-15 HKT
發佈時間：14:10 2026-07-15 HKT

中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，不論結果好壞，考生都要為升學出路作重大抉擇。有網民就在社交平台Threads發文求教，指親戚的小朋友今年DSE成績其實不俗，唯獨英文科只考獲第2級。該名學生最終決定放棄本地升學，選擇北上就讀深圳大學，更揚言日後會再回港讀碩士「洗底」。事主苦勸無果，大感無奈。

DSE考生1個原因棄本地升學 「五十年不變剩下二十年」

有應屆DSE考生決意北上升學，引起網民熱議。(Threads截圖)
有應屆DSE考生決意北上升學，引起網民熱議。(Threads截圖)

事主透露，曾多番嘗試勸退該名學生，建議對方盡快報讀本地的高級文憑（High Diploma）或副學士。然而，學生卻以「學費貴」、「競爭大」為由一口拒絕，並認為在內地讀完學士後，大可回港讀碩士（Master）來提升學歷。

該學生在與事主的對話中全程使用簡體字，並拋出「五十年不變剩下二十年」、「深圳距離香港最近」等理由來辯解。事主不禁嘆息：「師傅你英文差到咁講經咩」，直言以對方目前的英文水平，日後難以應付香港的碩士課程。事主形容對方似乎被「洗腦」，直言「真係好kam，少少shame（尷尬）」，甚至替其父母感到心痛，認為是浪費金錢。

網民熱議北上讀書優劣 深大非「211」難洗底？

深圳大學屬國內高水平綜合性大學。
深圳大學屬國內高水平綜合性大學。

帖文一出，引來大批網民熱議。有熟悉升學資訊的網民點出殘酷現實，直指深圳大學並非內地頂尖的「211」工程院校（意指國內約100所重點院校）：「香港Master對於雙非院校分數要求高好多，深大連211都唔係，點解要讀？」另外，有人質疑其英文能力：「英文2咗，返深圳讀大學用中文上堂，周圍又講普通話，到時點考IELTS（雅思）？」直言英文底子差，日後想回港讀碩士可謂難上加難。

不過，也有人認為北上讀書確有經濟優勢，更有人指深大其實不差，如果成績優異，將來仍有出路。

網民勸世：尊重他人命運 

相比起客觀分析前途，更多網民一面倒勸事主「放下助人情結」，認為不應過度干涉別人的選擇。網民紛紛表示：「人哋老母都未擔心，你就不要自作多情」、「不嬲人哋嘅前途都唔關你事」、「尊重他人命運」。更有人警告事主，萬一日後學生經JUPAS入不到心儀的大學或科目，隨時會將矛頭指向他：「條路由佢自己揀，免得將來衰咗入你數，你賠唔返個人生比佢。」

對此，事主回應指，起初是學生主動詢問JUPAS排位意見，才誤以為對方真心想聽建議。事主亦無奈分享觀察，留意到現時很多中小學生即使懂得說廣東話，日常聊天也會說普通話及寫簡體字。正如網民所言：「你做咗自己嗰part就算，佢要負責返自己人生。」

深圳大學學科選擇多 歡迎港生報讀

翻查資料，深圳大學創立於1983年，由北大、清華及人大等頂尖學府援建，屬國內高水平綜合性大學。校內分設金融科技、法學、管理學、土木與交通工程等逾廿多個學院及學部，具備學士至博士的完整培育體系，大批畢業生皆扎根大灣區發展。

針對香港學生，深大香港學院設有四年制學士課程。申請人須熱愛祖國，熱愛香港，並為30歲以下的全日制中六畢業生，以及持有香港永久性居民身份證及回鄉證。收生要求方面，港生必須參與當屆香港中學文憑試（HKDSE），校方會根據其考試成績及個人申請材料作綜合評定，擇優錄取。

 

圖片及資料來源：Threads、深圳大學

 

同場加映：90後拎綜援？失業多年日日瞓屋企睇YouTube 狂呻搵工難與網民對罵「都冇話唔好啊」

 

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
4小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
9小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
6小時前
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
教育新聞
4小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
23小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子湉曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
2小時前
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
教育新聞
4小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
5小時前
DSE放榜2026｜皇仁書院超級狀元吳家穎 鼓勵善用AI輔助溫習 打算入讀港大醫學院
01:50
DSE放榜2026｜皇仁書院超級狀元吳家穎 鼓勵善用AI輔助溫習 打算入讀港大醫學院
教育新聞
3小時前