90後拎綜援？失業多年日日瞓屋企睇YouTube 狂呻搵工難與網民對罵「都冇話唔好啊」

近年香港經濟轉型，就業市場充滿挑戰。一名自稱「中年失業」的90後網民近日就在社交平台發文，直認失業多年，靠領取失業綜援度日，每天的生活就是「喺屋企瞓」和看YouTube。事主大吐苦水稱求職困難，卻反遭網民圍攻，雙方爆發激烈罵戰。事主更豪言「其實咁樣失業都冇話唔好啊」，引發網絡熱議。

90後失業多年狂呻環境差 與網民舌戰：政府無工作提供

有90後網民近日在社交平台發文分享生活，指自己「失業幾年就喺屋企瞓」、「慳啲使，日日睇YouTuber」。（TVB劇照）

該名90後事主發文大呻自己無學歷，並將求職失敗歸咎於大環境，指「個個請晒外勞同AI，根本搵唔到嘢做」。面對網民質疑其好食懶做，事主反應極大，連環發文反擊，怒轟網民「實屬無腦」。他辯稱自己並非不想工作，亦已找社工幫手，甚至報讀了多個ERB（僱員再培訓局）課程，無奈依然「無人請」。

事主更將矛頭指向政府與富人，反問：「點解個個罵我哋拎綜援，無人話政府無工作提供呢？」他認為社會資源分配不均，導致基層無飯食才被迫申請綜援，更直言年輕人找不到工作是「大趨勢」，認為現時的失業狀態「都冇話唔好」。

網民直斥失敗者心態 「肯做點會無工？」

事主的「躺平」言論一出，隨即惹來大批網民留言狠批。不少人直斥其態度消極，屬「失敗者心態」。有網民毫不留情地反駁：「保安清潔洗碗長期請人，自己願意做廢柴咁無人幫到你」、「幾個月都話同情下你，幾年都搵唔到嘢做，好明顯係你個人問題」。更有網民一針見血地指出：「如果政府可以cut你綜援，你就會好快搵到嘢做㗎啦！」

網民恨鐵不成鋼 整合「3步翻生」指南

有網民恨鐵不成鋼，鼓勵事主努力發奮。（TVB劇照）

雖然群情洶湧，但留言區中亦有不少熱心網民給予實質建議，為事主整合出「3步翻生」的實用指南，鼓勵他脫離現狀。網民提議事主第一步應先跳出舒適圈，從門檻較低的行業重新起步。例如做外賣步兵、「考個保安牌」或到連鎖快餐店做打雜。有同路人苦口婆心勸導：「你送一個鐘頭外賣起碼搵到一日餐飯先啦，一步一步行啦⋯⋯唔好怨啦。」

第二步，網民建議事主應將時間用於學習新技能。既然每天都花大量時間看YouTube， 不如善用網路上的大量免費資源。有網民建議他學習使用各類免費AI工具，如Grok、Deepseek、Gemini等，直指「有好多嘢幫到你，係你唔自學」；或者自學小手藝再在網上售賣，將上網時間轉化為賺錢能力。

長期脫離職場會導致溝通能力退化。有網民建議事主第三步應透過散工重建社交與人脈，例如下載餐飲業「炒散App」，這類工作通常無需繁複面試即可報更上班。「幾千蚊又好，到萬幾又好，炒散返兼職……有時事在人為」，藉由散工慢慢適應工作節奏，累積經驗及人脈，好過日日留在家中與社會脫節。

資料來源：Threads