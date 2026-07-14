綜援改領職津｜綜援戶10月起改領職津 最多賺$4.5萬現金獎勵 即睇領取資格+派發時間

綜援轉職津｜為鼓勵具工作能力的綜援人士持續就業，政府將推出由關愛基金資助的「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」。合資格住戶只要2026年10月1日或之後離開綜援並成功過渡至「在職家庭津貼（職津）」，最高可獲發$45,000的現金獎勵！以下為大家整合計劃的申請資格、現金獎勵金額及發放安排等重要資訊。

綜援戶10月起改領職津 最多賺$4.5萬現金獎勵

政府將推出由關愛基金資助的「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」

合資格住戶只要2026年10月1日或之後離開綜援並成功過渡至「在職家庭津貼（職津）」，最高可獲發$45,000的現金獎勵

「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」為期三年，旨在鼓勵有工作能力的綜合社會保障援助（綜援）人士自力更生。計劃由在職家庭及學生資助事務處轄下的在職家庭津貼辦事處（職津辦）負責推行。合資格住戶在指定期間內離開綜援計劃並持續申領職津，即可額外獲發現金獎勵。

申請「綜援住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」需要具備甚麼資格？

要獲得「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」現金獎勵，住戶必須同時符合多項資格要求。首先，基本門檻是住戶中（不論是申請人或住戶成員）必須有最少一名在2026年10月1日或之後離開綜援計劃的人士，並於2026年10月至2029年9月期間申領「在職家庭津貼」。

在就業要求方面，申請人須藉著持續工作，獲批最少連續兩期職津申請，並確保在該12個申領月份中，最少有10個月成功獲批職津。最後，在釐定現金獎勵資格的職津申領月份期間，除了離開綜援當月之外，住戶的所有成員均必須為非綜援受助人。

現金獎勵金額及派發安排

現金獎勵總額最高為$45,000，將分為三次發放。不論住戶人數多寡及獲批的職津金額，現金獎勵均會劃一派發，不受影響：

第一筆 ($10,000)：成功達到連續獲發兩期職津要求後發放（最早預計於2027年年底獲發）。

第二筆 ($15,000)：如住戶於次年持續工作並繼續符合上述資格要求，即可獲發第二筆獎勵。

第三筆 ($20,000)：如住戶於第三年持續工作並繼續符合上述資格要求，即可獲發第三筆獎勵。

派發方式：所有款項將直接存入申請人申領職津時所填報的指定銀行帳戶。

簡易申請程序 毋須額外登記

「綜合社會保障援助住戶過渡在職家庭津貼試驗計劃」的申請程序非常簡便。所有類別的綜援住戶均可參與，過程完全毋須另行登記，亦不需要填寫或遞交任何額外的計劃登記表。住戶只需按照一般程序，正常填寫並提交「在職家庭津貼」申請即可。

職津辦會在政府內部直接與社會福利署進行自動化的資料比對，以識別潛在的合資格住戶。一旦確認相關資格，職津辦便會主動向這些合資格住戶發出通知信，詳細說明領取現金獎勵的具體要求及相關詳情。

2大情況或失去領取獎勵資格

在申請及過渡期間，申請人需留意以下特殊情況，以免失去領取獎勵的資格：

重返綜援計劃：一般而言，如住戶在獲發現金獎勵後重返綜援計劃，即使日後再次離開綜援並加入職津，亦將不再符合領取餘下現金獎勵的資格。 家庭成員變動：若在職津申領月份內住戶成員組合有變更，只要該住戶中仍有「合資格的前綜援人士」，便會視作繼續符合資格。

資料來源：關愛基金