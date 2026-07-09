蒸魚豉油開封後驚現黴菌？港人苦惱「條蒸魚仲食唔食得？」官方親解原因獲讚：長知識！

相信大家日常煮飯都會用到豉油調味，特別是蒸魚，豉油更是靈魂所在。不過，近日有港人於網上平台求救，表示煮完飯才發現家中的蒸魚豉油出現黴菌，更急問網民：「條蒸魚仲食唔食得？」帖文掀起熱議，更引起品牌留意，親自解釋原因，令不少網民直言：「長知識了！」

蒸魚豉油開封後驚現黴菌？港人苦惱「條蒸魚仲食唔食得？」

豉油是日常經常使用到的調味料，蒸魚更是不能缺少蒸魚豉油，為餸菜提升鮮味。不過當豉油開封後，味道或質量難免會受影響，如想延長食用期則需要妥善保存，否則可能會發霉。近日，有港人於網上平台求救，表示煮完飯才發現家中使用的「淘大蒸魚豉油」原來長出黴菌，其形狀如一條蟲般，令她相當苦惱，更急問廣大網民：「條蒸魚仲食唔食得？」，。

官方親解原因獲讚：長知識！

帖文掀起網民熱議，甚至引起品牌注意，留言解釋發霉原因：「我哋嘅蒸魚豉油係不加防腐劑，開封後一定要放入雪櫃冷藏（0至4度），咁先可以穩定品質」，更請樓主留下聯絡方法，「我哋會有專人聯絡你，多謝支持淘大」。樓主隨後「報平安」：「食咗，暫時生命跡象穩定」並回覆官方留言，稱其母親開封後沒有放入雪櫃：「係我哋保存失當導致，日後會繼續支持同更加妥善保存」。

官方的迅速處理及回應獲得不少網民稱讚，「主動作出補救，比好多企業有良心」、「優良PR示範，支持小編加人工」、「滿分PR」、「反應好快，要加人工」。有不少網民表示如今才得悉豉油需放入雪櫃，表示經此帖文後長知識，「原來要擺雪櫃」、「以前家人開封這類產品不會放雪櫃，食咗幾十年」、「嚇到即刻擺返入去先」、「原來要擺雪櫃，我老母煮幾十年都無咁做」。

有網民笑指自己曾經也發生同類事件，「我枝都係咁，開咗兩星期左右就發霉」、「你算發現得早，我試過用完成枝先發現裏面霉菌已養到成隻鮑魚咁，我仲諗緊蒸魚豉油點解個底會有隻鮑魚」；也有網友表示豉油包裝上有寫明保存方法，提醒大家日後多加留意，「其實枝豉油後面有寫明開封後必須冷藏」。

消委會建議調味品冷藏處理

根據消委會網頁顯示，曾指出由黃豆發酵而成的豉油鹽分高，不易變壞，煮食時經常用來調味，建議消費者可以買小瓶裝，並存放於陰涼乾燥的地方。惟如果豉油並非經常使用，又或是春夏季室溫較高和潮濕的環境，亦可冷藏以免變壞或發霉。

至於一些以黃豆製成的調味品，例如豆豉、麵豉醬、開封後發酵速度加快，會改變味道或變色，建議冷藏以減慢發酵速度。蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但在炎熱潮濕環境，加上通常不能短時間內用完，因此製造商大多建議開封後冷藏，以防變壞或發霉。水分含量高的醬油，例如蠔油、叉燒醬，若不能於短時間內用畢，也建議開封後冷藏。另外，一些含有香辛料（辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬）、花生（沙茶醬）、蛋（蛋黃醬）、奶（沙律醬）或蔬果成分（果醬）的調味品，因本身成分容易變壞，加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長，建議開封後也應存放於雪櫃。

不過，乾燥調味品如脫水、磨碎或完整的香料、五香粉、胡椒粉等，或是鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉等的粉狀調味料，需要放在密封的器皿內，保存於陰涼處以防止受潮或發霉。由於從雪櫃取出來的東西遇到較暖的空氣，會令空氣中的水分凝結在較冷的表面，使食品容易受潮，故此乾燥的調味品不適合儲存於雪櫃，以免調味品吸收了因溫差而成的水分。

文:RY

資料及圖片來源:消委會、Threads