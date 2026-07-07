白衣現黃斑點處理？「大火熬煮40分鐘」成功還原？網民教1招更方便：這個煮法不太安全

白色衣物變黃或出現黃斑，如何將其還原成乾淨潔白的狀態，相信是不少人的家事難題。近日，有網民分享嘗試將衣物放入鍋中，並以大火熬煮40分鐘，成功讓佈滿黃斑的衣物恢復潔白。不過，這個方法隨即引來大批網友熱烈討論，紛紛指出這個方法其實暗藏衣物縮水、變形的危機，同時教一招簡單去除衣物黃斑，即看下文。

白色衣物現黃斑點處理？網民「大火熬煮40分鐘」成功還原

有網民在社交平台發文，稱早前洗完白色的衣物和褲子後，發現上面出現一堆黃斑。事主曾嘗試使用漂白水但卻完全沒有效果，決定根據「小紅書」的教學，將白色衣物放進鍋中，並用熱水「大火熬煮40分鐘」，成功讓衣物重新變得潔白。

對此，有網民提醒，由於現時很多衣物已非百分百純棉，或有機會因化學纖維縮水而導致衣物變形，「如果含rayon（嫘縈）應該大變小件了，化學纖維或彈性混紡都高機率變形或壞掉、洗標都會有建議水溫不超過30至40度」，提醒「深色（衣物）建議真的別這樣煮」。

網友教1招更方便：這個煮法不太安全

如果想更安全、輕鬆去除白色衣物上的黃斑，不少網友建議可以使用被譽為「去漬神器」的過碳酸鈉。去漬方法非常簡單，不需要開火熬煮，只需將過碳酸鈉粉放入容器中，以約攝氏40度的溫水稀釋，然後將泛黃衣物放進去並浸泡1小時以上，污垢就會自然分解，不傷衣物纖維。

過碳酸納又稱固體雙氧水，為化學合成物質，當碰到水時，會分解成碳酸鈉和過氧化氫，氧化的效果能清潔物品和殺菌。只要和溫熱水（約40℃）混合就會產生化學反應。以往家務達人YouTuber「我是佐藤SATO」也曾指出，在一般的衣物清洗過程中，約有兩至三成的汗水夾雜的皮脂污垢，容易藏在深層的衣物纖維中未有被清洗乾淨，當與空氣接觸後會慢慢氧化泛黃，同時分享使用過碳酸鈉的去漬步驟：

過碳酸鈉衣物去漬步驟：

將過碳酸鈉放入容器，以溫水稀釋，比例為「20克過碳酸鈉：5公升溫水」 將衣物放入並浸泡30分鐘至1小時 清洗乾淨，如衣服仍有泛黃，可以軟毛牙刷輕力擦拭

來源：Threads