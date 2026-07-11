萬人瘋傳T恤平價翻新大法！一簡單物料神奇還原破裂印花 網民：簡直係奇蹟

心愛的印花T恤著久了，圖案難免出現一道道礙眼的龜裂紋。棄之可惜，但著出街又略嫌太殘舊。最近，Threads上一條「奇蹟救衣大法」短片就掀起全球熱話，有日本網民僅用了一款平價日常用品，兩步就將破裂的印花完美復原！

萬人瘋傳舊Tee翻新大法！平價洗甲水成「救衣神物」

一名日本網民日前在Threads分享實測短片，慶幸自己在丟棄舊T恤前試了這個妙招：「還好沒丟掉，心愛的衣服還能穿！」從她分享的短片中可見，只需利用化妝棉沾取少量液體，輕輕按壓在斑駁的衣服印花上，原本四分五裂的圖案就猶如施了魔法般「自動癒合」，瞬間回復昔日平滑。

這段魔術般的神奇影片迅速在港、台、日圈引爆熱潮，轉發量突破一萬。眼利網民認出，片中的「神物」正是在香港也有售的「MUJI無印良品洗甲水（去光水）」。大批網民驚呼「直情係奇蹟」，更揚言要立刻找出衣櫃底的舊衣物進行大改造，拯救昂貴的愛衣。

洗甲水還原T恤印花？復原原理靠1成份

片中的「神物」是在香港也有售的「MUJI無印良品洗甲水（去光水）」。

到底洗甲水為何能成為舊衣救星？其實大部分帶有塑膠感、膠質面的T恤印花，均採用熱轉印技術製作。而洗甲水中含有「乙酸乙酯」等成分，能輕微溶解及軟化燙畫圖案表面的膠膜。當印花被軟化後，配合手指輕壓的動作，斷裂的膠膜纖維便會重新黏合，達到視覺上「零裂紋」的效果。

不過要留意，此方法僅限於膠轉印或彩膠印花，若衣服採用絲網印刷或染料印花，這招就派不上用場了。

拯救破裂舊Tee印花圖案教學 簡單兩步翻新DIY

想親自試試拯救破裂的舊T恤印花圖案？方法非常簡單：

沾濕輕壓：將洗甲水倒在化妝棉或乾淨廢布上，針對印花龜裂處輕輕按壓，讓溶劑滲透。 撫平黏合：塗抹後，隨即用手指在圖案表面輕按撫平，令軟化的膠膜重新融合即可。

雖然不少人成功搶救了舊衫，但亦有「戰損版」愛好者笑言：「圖案有裂紋才夠型！」同時，有內行網民提出警告，指出洗甲水會破壞圖案塗層，若份量控制不當，隨時引發褪色災難，甚至染污整件衣服。他們建議，若想安全修復，可嘗試隔着牛油紙（烤盤紙）用熨斗反覆燙印來改善；而日常保養方面，熱轉印T恤絕對不能放進乾衣機烘乾，最好反轉放入洗衣袋再機洗，才是最治本的保養大法。

圖片及資料來源：Threads