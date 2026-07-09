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7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10

生活百科
更新時間：12:33 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:33 2026-07-09 HKT

7-Eleven 年度盛事「711大折日」今年首度加碼延長至48小時，帶來震撼全城的77折購物優惠！凡於7-11購物滿 $100，或於港鐵站7仔買滿 $50，即可享有 77折，當中必搶人氣 Häagen-Dazs 雪糕批，折實後平均每件只需 $12.9，絕對是炎夏消暑與大量囤購物資的最佳省錢時機！

7-Eleven「711大折日」 必買人氣零食/雪糕/飲品/啤酒

在此次 7-Eleven 的超級推廣中，多款人氣商品均以破底價發售。首先推薦的是多款頂級雪糕，除了 Häagen-Dazs（$128.6/10件）之外，MO¨VENPICK雪糕/雪葩（$129.4/8件）及 Dreyer's 雪糕杯/脆筒（$102.5/10件）亦享有極致折扣。

炎炎夏日，當然少不了清涼飲品！可口可樂/無糖可口可樂330毫升4罐裝折實價只需 $12.3；多款茶飲及果汁（如維他檸檬茶、玉泉等）折實平均$6.2/支；而明治頂級鮮牛奶946毫升（$40.1/2盒）更是健康之選。此外，啤酒愛好者可趁機入手麒麟一番啤酒（$6.9/罐）或藍妹啤酒（$7.7/罐），盡情暢飲。

宵夜良伴亦不容錯過，7-SELECT 聯乘楚撚記大排檔推出的花雕雞髀（$19.3/件）與五香鹵水乳鴿（$30.8/件），肉質鮮嫩多汁。更有即食的安記罐裝鮑魚（$77/3件），讓您在家輕鬆品嚐高級海味。同時亦可選購卡樂B薯片（$34.7/3件）及各款薄荷糖作為休閒零食。

77折囤貨好時機 糧油雜貨及洗衣珠勁減 

除了零食與甜品，7-Eleven 亦是街坊們補充日常用品的便捷之選。精明的消費者不妨趁機入手獅球嘜/刀嘜油3支裝（$76/件）及金象牌頂上茉莉香米8公斤（$79.9/包），輕鬆為家人準備豐盛一餐。

此外，家居必備的 ZENSES 4層純白壓花卷紙（$59.3/2條）及高效洗衣珠，如AXE洗衣珠（$96.3/2盒）及 LA 天然4合1洗衣珠（$140.2/2盒）同樣是掃貨重點。在便利店一次過買齊這些重量級日常用品，省錢之餘更免去前往大型超市搬運的煩惱，省時又省力。

 

7-Eleven 711大折日優惠詳情

  • 活動店家： 全線 7-Eleven 店舖（香港及澳門）

  • 優惠期限： 2026年7月10日早上7時起 至 7月12日早上6時59分（限時48小時）

  • 核心優惠： 凡購物滿 $100（港鐵站店舖滿 $50），即享全單77折。

  • 折上折疊加優惠：

    1. 7月10日至11日期間，憑八達通 App 電子優惠券並以八達通於店內消費滿 $100，即可享 $10 折扣（先到先得，換完即止）。

    2. 使用恒生 enJoy 卡付款，可賺取 3倍 yuu 積分回贈。

    3. 購買指定品牌（如太古可口可樂、樂事、藍妹啤酒等）滿 $100，加送獨家「迷你收藏杯盲盒」1 個。

  • 條款細則： 優惠不適用於購買香煙、奶粉、網上遊戲點數及其他服務項目等；不可與其他折扣疊加使用。詳情請參閱店內宣傳品，或瀏覽 7-Eleven 官方網站 了解更多最新資訊。

 

同場加映：屈臣氏限時88折！門市全場無門檻即享優惠 再送高達$120優惠券

 

 

 

 

 

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