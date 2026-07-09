7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10

7-Eleven 年度盛事「711大折日」今年首度加碼延長至48小時，帶來震撼全城的77折購物優惠！凡於7-11購物滿 $100，或於港鐵站7仔買滿 $50，即可享有 77折，當中必搶人氣 Häagen-Dazs 雪糕批，折實後平均每件只需 $12.9，絕對是炎夏消暑與大量囤購物資的最佳省錢時機！

7-Eleven「711大折日」 必買人氣零食/雪糕/飲品/啤酒

在此次 7-Eleven 的超級推廣中，多款人氣商品均以破底價發售。首先推薦的是多款頂級雪糕，除了 Häagen-Dazs（$128.6/10件）之外，MO¨VENPICK雪糕/雪葩（$129.4/8件）及 Dreyer's 雪糕杯/脆筒（$102.5/10件）亦享有極致折扣。

炎炎夏日，當然少不了清涼飲品！可口可樂/無糖可口可樂330毫升4罐裝折實價只需 $12.3；多款茶飲及果汁（如維他檸檬茶、玉泉等）折實平均$6.2/支；而明治頂級鮮牛奶946毫升（$40.1/2盒）更是健康之選。此外，啤酒愛好者可趁機入手麒麟一番啤酒（$6.9/罐）或藍妹啤酒（$7.7/罐），盡情暢飲。

宵夜良伴亦不容錯過，7-SELECT 聯乘楚撚記大排檔推出的花雕雞髀（$19.3/件）與五香鹵水乳鴿（$30.8/件），肉質鮮嫩多汁。更有即食的安記罐裝鮑魚（$77/3件），讓您在家輕鬆品嚐高級海味。同時亦可選購卡樂B薯片（$34.7/3件）及各款薄荷糖作為休閒零食。

77折囤貨好時機 糧油雜貨及洗衣珠勁減

除了零食與甜品，7-Eleven 亦是街坊們補充日常用品的便捷之選。精明的消費者不妨趁機入手獅球嘜/刀嘜油3支裝（$76/件）及金象牌頂上茉莉香米8公斤（$79.9/包），輕鬆為家人準備豐盛一餐。

此外，家居必備的 ZENSES 4層純白壓花卷紙（$59.3/2條）及高效洗衣珠，如AXE洗衣珠（$96.3/2盒）及 LA 天然4合1洗衣珠（$140.2/2盒）同樣是掃貨重點。在便利店一次過買齊這些重量級日常用品，省錢之餘更免去前往大型超市搬運的煩惱，省時又省力。

7-Eleven 711大折日優惠詳情