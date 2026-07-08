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屈臣氏限時88折！門市全場無門檻即享優惠 再送高達$120優惠券

生活百科
更新時間：16:51 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:51 2026-07-08 HKT

又是囤貨好時機！屈臣氏本週六（7月11日）強勢推出「全場無門檻88折」快閃推廣活動，無論是熱賣的護膚美妝，還是精選益生菌等保健好物，通通享有折扣，使用指定付款方式更可即減 $30。除此之外，任何消費即送高達$100屈臣氏優惠券，指定產品再加送$120優惠券！即睇精選優惠！

屈臣氏全場88折 護膚美妝/健康保健品大放送

想要入手心水優質產品，現在就是最佳時機。這次限時優惠涵蓋了多款人氣商品，從日常防曬到內在調理應有盡有。例如，廣受好評的 OLAY 輕透防曬隔離乳套裝，不僅質地清爽，是夏日抵禦紫外線的必備良物，88折後只需 $214.7。注重健康的消費者也可趁機選購 ESSENTIALE 健肝素，兩件折實價平均每件只需 $549.2，滿 $999 更額外贈送便攜裝，全方位守護都市人的肝臟健康。另外還有 PhD 蛋白棒（88折折實價 $20.3）及智敏捷醫學養腦配方等，照顧不同人士的營養與護理需求。

滿額疊加驚喜獎賞 盡享高達$120優惠券

除了全場88折的基本折扣外，是次活動更推出多重滿額贈禮，讓屈臣氏優惠疊加上去更划算。消費者購買任何護膚或美妝產品（男士護膚品除外）滿 $150，即可獲贈 $50 專屬優惠券。若選購精選益生菌產品滿 $488，更能帶走 $60 健康產品優惠券。更令人驚喜的是，於門市進行任何消費，均加送價值 $100 的屈臣氏優惠券（包含兩張 $50 優惠券），為下一次購物提早鎖定豐厚著數。

專屬銀聯支付優惠 門市簽賬即享折上折

為了讓顧客享受極致的性價比，於實體門市購物時選用指定支付方式更可享「折上折」回贈。只需使用銀聯手機 Pay 或銀聯二維碼付款，單一簽賬淨額滿 $500，即可立減 $30。精明的消費者不妨在結帳時善用此優惠，把日常必需品如清熱酷特別優惠裝（88折後僅 $35.2）或馬百良安宮牛黃丸（88折後每粒 $190.6）等高單價保健品一併帶回家，輕鬆慳得更多，買得更聰明。

屈臣氏7月11日快閃優惠詳情

  • 優惠期限： 2026年7月11日（星期六）

  • 網店專屬優惠碼： 結帳時輸入「12OFF」

  • 優惠詳情：

    • 易賞錢會員享全場無門檻88折

    • 門市任何消費加送$100屈臣氏優惠券（50 x 2張）

    • 門市以銀聯手機 Pay 或二維碼單一簽賬滿 $500 即減 $30（優惠期至2026年8月14日）

    • 買精選益生菌滿 $488 送 $60 健康優惠券；買護膚/美妝滿 $150 送 $50 優惠券。

  • 條款及細則： 優惠只限易賞錢會員出示 App 享用。優惠不適用於購買禮券、初生嬰兒奶粉、無額外折扣貨品及繳費服務等。所有屈臣氏現金優惠券於全場 88折期間暫停使用。贈送之優惠券設有最低消費門檻及有效期限制（例如 $50 優惠券需於下次買滿 $388 使用）。如有爭議，屈臣氏保留最終決定。保留最終決定權。

 

同場加映：惠康超級市場快閃88折優惠！全店買滿$168即享 指定貨品額外折上折

 

 

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