WhatsApp擬新增綠點功能取代「在線上」 用戶使用狀態無所遁形？ (附隱藏上線時間教學)

WhatsApp是不少港人常用的即時通訊軟件，近日iOS版擬推出新功能，並推出測試版本，加入綠點（green dot）功能取代目前的「顯示線上狀態」，用戶可以即時了解聯絡人是否在線，讓在線狀態變得一目了然！不過，如果不想公開在線狀態，仍有方法可隱藏上線時間。詳情即看下文！

WhatsApp擬新增綠點功能取代「在線上」 iOS／Android不日推出

WhatsApp目前已在iOS版進行測試新增的綠點功能，主要變更為取代「顯示線上狀態」。現時沿用的「顯示線上狀態」，用戶需要按入目標聯絡人的版面，透過頭像下方的文字標籤，知悉對方的線上狀態。而綠點功能則會在WhatsApp版面的小頭像旁加上綠點，只要聯絡人在線，綠點就會出現；相反，當對方離線時綠點就會消失。換言之，用戶只需開啟WhatsApp，聯絡人是否在線已一目了然。

據WhatsApp表示，目前綠點功能只會用於聊天版面，未來可能會擴展至WhatsApp的其他部份，例如聊天清單或對話等。WhatsApp除了在iOS進行測試，上月亦已向部份Android（安卓）用家進行測試，預料在未來數星期會有更多用戶能使用綠點功能，惟正式版本推出日期仍有待公佈。

簡單3步隠藏WhatsApp線上狀態

不少WhatsApp用戶在目前的「顯示線上狀態」下，都希望進行隠藏以保留線上私隱。其實WhatsApp亦有設定能自行將線上狀態隠藏，最需簡單3步即可達成！

隠藏WhatsApp線上狀態教學：

在WhatsApp內的設定中選擇「私隱」（Privacy）。 在「最後上線與在線狀態」（Last seen & online）中，「誰可以看到我的最後上線時間」（Who can see my Last seen）一欄選「沒有人」（Nobody）。 再在「誰可以看見我的在線狀態」（Who can see when I’m online）一欄選「與最後上線時間相同」（Same as last seen）。

文：TF

資料及圖片來源：WABetaInfo