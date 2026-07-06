一家四口18招極致「慳錢大法」！月花僅$1.2萬 重用沖涼水、尿片 網民：連累下一代跟自己捱苦

在百物騰貴的環境下，不少家庭都各出奇謀節省開支。近日，一名港媽於社交平台上分享其一家四口的極致「慳錢大法」，當中包括大人重用小朋友洗澡水洗澡、以蒸烚食物為主以方便慳水洗碗等，雖然對於能夠極限地節省洗費，令這名港媽個人感到滿足，但極端節流方式隨即引起了網民批評其「連累下一代跟自己捱苦」。

18招極致「慳錢大法」嚴控每日衣食住行開支 一家四口月花僅$1.2萬

面對失業率攀升的大環境，如何縮減日常開支成為不少人的關注點。帖主以自身經歷列舉出18個節省生活成本的技巧，涵蓋飲食、用水、用電、購物及育兒各個方面。在飲食及日常採購上，她表示一家四口每日僅用$100購買食材或外出用膳，並會把握折扣時機，例如趁下午茶優惠結束前購買餐點以當作提早享用的晚餐，或者選擇在街市即將打烊時才前往選購平價食材。

此外，該家庭在節約用水方面的執行標準亦相當嚴謹。包括讓成人使用兒童洗澡後留下的用水、限制每次沐浴開水時間最多為3分鐘，甚至實行全家人一起洗澡以減低整體耗水量。至於在育兒方面，他們傾向接收免費的二手衣物、書籍和玩具，轉用可清洗重用的環保布尿片，並且不會向小孩提供任何零食。

港媽坦言辛苦但感滿足

雖然生活條件看似嚴苛，但以上方法能令全家每月總花費僅約1.2萬元，4個月水費更節省至約$50。她同時強調這樣做是為了儲蓄以製造被動收入，「咁就可以自己照顧返個仔，仔仔的興趣課也是自己教返」，並坦言雖然實行的過程頗為辛苦，但內心對這種生活方式感到十分充實與滿足。

網民：連累下一代跟自己捱苦

這則帖文引起網民熱烈討論事主的做法是否合乎常理，評價呈現兩極化。部分網民強烈批評帖主做法，直言「要慳到咁去生活，就唔好生啦」，認為這會連累下一代捱苦，甚至形容其生活如喜劇「慳錢家族」；但亦有網民持客觀意見，認為若將部分措施視為環保習慣而非規限，其實並無不妥，惟建議帖主「與其死慳死抵」，不如積極思考如何「開源」。

資料來源：lok_eugene_yannick