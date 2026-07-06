成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?

香港地少人多，社會對公共房屋資源的合理分配日益關注。近日一名網民於社交平台上分享，成功向房屋署舉報一宗濫用公屋個案，並獲邀領取港幣$3,000獎勵金。事主對成功協助騰出公屋單位感到欣慰，卻意外在網上引發兩極化的激烈討論，有不少網民大讚事主「做得好」，但亦有網民奉勸事主小心後續一事......

成功舉報濫用公屋 收房署$3000獎勵邀請函

有網民在社交平台群組貼出「『舉報濫用公屋獎』領取獎勵邀請函」，引發激烈討論。 （香港公營房屋討論區(FB版)圖片）

有網民在社交平台群組「香港公營房屋討論區(FB版)」，貼出由香港房屋委員會發出的「『舉報濫用公屋獎』 領取獎勵邀請函」。信件內容指出舉報人因提供確切資料，成功協助房屋署向濫用公屋單位的住戶發出「遷出通知書」，因此符合獲取港幣$3,000獎勵金及感謝狀的資格。

根據事主的帖文描述，這是一場持續多年的行動。事主形容「終於收到信叫我去收錢」，並表示經過長時間的努力：「舉報佢哋足足幾年，房署終於做嘢，由無獎金變有獎金，盡晒力幫大家爭取多一個公屋單位，祝大家早日上樓！」，藉此與網民分享喜悅。

網民唔欣賞？ 憂慮新公屋住客質素

該帖文發佈後，瞬即引起數百名網民留言討論，各方反應呈現明顯分歧，當中反對及質疑的聲音尤為猛烈。一部分網民對事主的行為提出強烈質疑，不少人憂慮舉報會帶來無法預計的鄰里問題，擔心新搬入的住戶可能會嚴重影響自身的生活質素。有網民警告事主：「為賺嗰3000，一陣換過新嚟白咭垃圾屋，到時搞到自己住得唔安寧」、「畀你逼走咗，新來嘅鍾意執垃圾、半夜三更大嗌，你到時就頭痛」，更有網民直言：「原本嘅好日子換來個傻嘅住對面屋都咪話唔大鑊！諗起腳都軟埋」，認為「為咗3000搞到自己日後冇咁好住」實屬不智。

其次，有部分網民對舉報行為本身帶有強烈的道德批判。有人批評事主貪圖小利：「到底要多大仇，先可以為左三千蚊做啲咁嘢？哈哈哈」、「咁嘅錢你都賺」，甚至稱這筆獎金為「陰質錢」，直斥「呢啲錢拎咗都唔光彩」。更有網民認為事主多管閒事：「人哋濫用公屋，係人哋嘅事，點解要理？」此外，亦有網民對舉報的實際成效潑冷水：「你真係想得簡單，個單位又咪留俾下一個濫用公屋的人。」

網民反應兩極化 「一齊努力舉報」

另一方面，亦有大量網民留言讚賞事主，並認同其維護公屋資源公平性的行為。支持者表示：「我覺得做得好，政府都要嘥人力物力去查，查到對方國內有樓，資金超出限額，就唔好霸住間公屋啦。」有人認為留言批評的人是「身有屎，怕助長舉報風」，並呼籲大家「一齊努力，舉報公屋集團出擊」、「舉報！舉報！濫用公屋，天滅家族」。同時，亦有部分網民對舉報的細節感到好奇，留言詢問事主：「請問篤佢咩？我都想篤個Ｘ街鄰居，將間屋用嚟度假。」

面對網上熱烈的反應，事主並無加入討論，僅在帖文中補充了自己的看法：「（估唔到呢個post引到咁多支持濫用公屋嘅人出嚟）。」

圖片及資料來源：香港公營房屋討論區(FB版)

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