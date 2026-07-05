港人呻父母憂大維修費高昂擬賣樓 心灰嘆「本身想住成世」 網民列3點勸阻：原址居住最好

在寸金呎土的香港，擁有一個安樂窩能為生活帶來穩定與歸屬感。近日，有港人在社交平台大吐苦水，指現時與父母及妹妹居住的私樓樓齡達20多年，惟父母擔心退休後無力支付高昂維修費，故計劃在大維修前將其賣掉，隨後二人考慮搬入劏房、入住老人院或回內地養老，並將剩餘的資金分給兩兄妹。對於這個的計劃，讓目前雙雙失業的兩兄妹感到無比徬徨與灰心，樓主更坦言「本身諗住會住成世唔洗愁」、「我都唔知之後點算」，事件隨即引起討論，有心水清的網民列出4點，勸樓主與家人重新考慮，更直言「原址居住最好」，詳情即看下文。

憂大維修費高昂兩老擬賣樓住劏房 港青心灰：本身諗住會住成世

該名網民在社交平台發文分享，指最近得知父母原來有賣樓打算。樓主坦言，原本以為自己無需擔心住屋問題，「本身諗住會住成世唔洗愁，最多之後負責交雜費」，如今計劃有變，令他大感灰心及徬徨。樓主透露，雙親認為自住物業現時已有20幾年樓齡，「最多住多十年就要大維修」，屆時大維修費用或高達港幣50萬元，考慮到他們即將退休，面臨「冇工開、冇咁多錢比」的危機，故打算趁未維修前賣樓套現，並計劃「一係住老人院一係翻大陸，啲錢分比我同我妹」，甚至表示二人「最多剩翻十幾年命，所以賣咗層樓搬去劏房冇所謂」。

樓主表示，目前與妹妹同失業約半年，現時從事兼職及自由工作者，又稱對香港未有太大留戀，「如果有樓、唔洗供先有誘因留低」，面對父母的決定有感前路茫茫，慨嘆「我都唔知之後點算」。

網民批典型「啃老族」：冇可能一世靠父母

帖文公開後，不少網民批評事主的消極心態，形容事主是典型「啃老族」，「典型一D付出都吾願，只係目標啃老，你同你妹冇諗過比（俾）50個（大維修費）」、「我諗你地（哋）兩兄妹生生性性搵到份穩定工，唔洗佢地兩老照顧/擔心你哋嘅話，佢地都唔會諗行到呢一步」、「建議你哋快啲搵返份全職可以比吓家用佢哋地洗吓，快啲儲吓錢，佢哋都唔會想賣樓」；有網民則指出，長大後自行租樓或買樓是理所當然的事，不應理直氣壯地一輩子依靠父母，「冇可能一世靠父母了，畢竟他們真係會漸老」。

對於網民的批評，樓主後來再發文補充，稱自己現時每月收入約為$1.5萬左右，也有購買股票製造被動收入，「一直有keep住俾少少象徵式家用」，坦言並非拒絕供養父母，「之後佢地冇收入，屋企嘅雜費咪都係我食」。惟他直言「唔想做樓奴」，除了抗拒背負數百萬元的債務，也有感「香港一個人住好壓抑」。

熱心港人列3點勸重新考慮：原址居住最好

有熱心網民從理性角度出發，列出3大關鍵點，力證「賣樓搬去劏房」絕對是下策，並建議事主與父母認真討論及重新考慮：

1. 大維修費用高估：

網民指出，一般私樓大維修，每戶攤分費用甚少高達50萬元，通常「20-25萬都好盡」。

2. 政府設免息維修貸款：

如未能負擔高額維修費用，私樓業主可以向政府申請相關貸款（如房協或市建局的津貼及貸款計劃），合資格的長者更可獲免息。如未能符合資格，則可選擇分期還款，「分幾十個月還，理論上你地有少少收入都會還到」，甚至可以「押咗層樓，俾業主住到過世、賣樓先扣數」，理論上可以讓長者一直安居至終老。

3. 保留自住物業「進可攻退可守」：

網民又稱，無人能夠得知自己「仲有幾耐命如」，建議如自住物業已完成供款，申請政府社福津貼時一般不計入資產審查，亦可考慮申請「逆按揭（安老按揭）」，「佢地而家啲錢儲埋當退休金，進可攻退可守」；相反，如賣樓後手持大筆現金，反而會超出資產限額，「佢地到時真係收入好低，考慮申請唔同資助/津貼好過」。

最後，網民一針見血地指出，事主父母之所以想到要「賣樓分錢」，很大程度是因為擔心失業半年的子女未來無法自立，建議事主與妹妹「快啲搵返份全職可以比下家用」，只要有穩定收入，就可以分擔家中未來的各樣開支，不需要賣樓套現。

來源：Threads

文：LW