長生津／生果金新安排！北上養老定居注意  即日起港幣津貼可免費匯入內地銀行 即睇申請資格+戶口要求

長者注意，如果您或者身邊的老友記打算或已經在內地享清福，社會福利署（社署）於今日(6日)帶來了全新安排——推出全新的跨境匯款服務，便利選擇在內地生活的香港長者。即日起，正領取綜援、長生津及生果金可攜現金援助合資格長者，可申請將港幣津貼直接且免費地匯入其指定的內地銀行帳戶。 《星島頭條》特別為大家整理了最詳盡的津貼金額、申請資格，以及最新匯款安排的懶人包，幫大家「慳水、慳力、慳手續費」！

1. 哪些長者可申請這項全新「跨境匯款服務」 ？

社署推出全新的跨境匯款服務，便利選擇在內地生活的香港長者。即日起，正領取綜援、長生津及生果金可攜現金援助合資格長者，可申請將港幣津貼直接且免費地匯入其指定的內地銀行帳戶。

只要您正在領取以下其中一項政府津貼，就可以轉用這個新服務：

正享有「綜援」的老友記（即參與「綜合社會保障援助長者廣東及福建省養老計劃」）。

正享有「生果金」（高齡津貼）或「長者生活津貼」(長生津) 的老友記（即參與公共福利金計劃下的「廣東計劃」或「福建計劃」）。

2. 長者要準備甚麼內地銀行戶口？

大家一定要看清楚，不是隨便一間內地銀行都可以，指定的接收戶口必須符合以下全部兩個條件。

大家一定要看清楚，不是隨便一間內地銀行都可以，指定的接收戶口必須符合以下全部兩個條件：

指定銀行： 必須是廣東省或福建省的中國銀行或中國工商銀行分行。 戶口類型： 戶口必須是「一類帳戶」，而且必須可以存入港幣（因為政府發放的援助金是港幣）。

甚麼是內地銀行的「一類帳戶」？

很多老友記可能對內地銀行戶口分類不太熟悉。簡單來說，「一類帳戶」就是安全級別最高、功能最齊全的銀行戶口。您可以把它當作在香港常用的主要銀行戶口一樣，用來存取現金、買理財產品、轉帳、交水電費或日常購物支付等都沒有問題，最重要是金額沒有限制！

3. 如何辦理「跨境匯款服務」 申請手續？

手續非常簡單，有興趣的老友記可以這樣做：

聯絡辦事處： 可以先打電話預約，或者直接親身去負責閣下個案的「社會保障辦事處」，又或者找社署指定的代理機構幫忙辦理。 所需文件： 辦手續時，最重要記得帶備您的內地指定銀行戶口證明文件（例如銀行存摺或月結單）。文件上一定要清清楚楚印有您的姓名和戶口號碼。

4. 官方提供有關「跨境匯款服務」的查詢方法

有不明白的地方？不用擔心，老友記可以隨時打電話或者親自去問。以下是社署指定代理機構的詳細地址和電話：

如果您在廣東省，可找「新家園協會」協助：

香港辦事處： 電話：(852) 2815 7399 地址：九龍牛池灣清水灣道12號（香港升旗隊總會）3樓 新家園協會彩虹服務中心

深圳辦事處： 電話：(86) 0755 8300 3068 地址：廣東省深圳市福田區福保街道加福華爾登府邸裙樓2樓

廣州辦事處： 電話：(86) 020 8319 9106 地址：廣東省廣州市越秀區廣九大馬路19號303室



如果您在福建省，可找「香港國際社會服務社」協助

香港辦事處： 電話：(852) 2755 6800 或 (852) 2755 6500 地址：九龍坪石邨酒家大樓座平台 香港國際社會服務社福建計劃辦事處

福建辦事處： 電話：(86) 0592 2655714 地址：廈門市思明區嘉禾路23號新景中心B棟1015室 福建計劃服務站



５. 甚麼是「廣東計劃」及「福建計劃」?

社會福利署（社署）一直設有公共福利金計劃下的「廣東計劃」及「福建計劃」，這個計劃的目的，就是專門為了讓選擇移居廣東省或福建省的合資格香港居民，每個月都能夠有一筆穩定的現金津貼落袋，絕對是大家安老的好幫手。

每個月有幾多津貼？邊個可以攞？

「廣東計劃」及「福建計劃」主要分為兩種津貼，金額已經在2026年2月1日調高了，大家可以按自己的年齡和經濟狀況來申請：

1. 高齡津貼（俗稱「生果金」）

適合對象： 滿 70歲或以上 的長者。

每月金額： $1,675

最大好處： 無需任何入息或資產審查（即是不用查身家），只要夠歲數就可以申請！

2. 長者生活津貼

適合對象： 滿 65歲或以上，有經濟需要的老友記。

每月金額： 高達 $4,345，幫補大家在內地的日常開支。

注意事項： 這個津貼需要審查入息和資產，不能超過政府規定的限額。大家可以參考下表：

項目 單身人士限額 夫婦限額 每月總入息 $10,900 $16,680 資產總值 $415,000 $630,000

備註：如果不確定自己是否符合資格，可以在「香港政府一站通」網站，使用「廣東計劃及福建計劃申請資格驗算」工具自行檢查。

6. 申請「廣東計劃」及「福建計劃」的 7 大基本條件

除了年齡要求，老友記還需要符合以下幾個條件，才可以順利拿到津貼：

居港年期： 成為香港居民最少7年。 連續居港： 申請前1年必須連續住在香港（期間如果離開香港不超過90天，亦算及格。如果是去外地醫病或做有薪工作，有足夠證明可以酌情豁免）。請注意，非法留港或旅客身份是不合資格的。 居住要求： 成功申請後，每年必須在廣東或福建住滿最少 60天，才可以拿足全年的津貼。 不可雙重受惠： 不可以同時領取其他高齡/傷殘津貼，或者「綜援」。 沒有被判刑： 不是受合法羈留或在監獄服刑。 公屋戶籍要注意： 如果您原本是香港公屋的住戶，在離開香港前，必須交回公屋單位，或者在租約上取消自己的戶籍。

資料來源：跨境匯款服務詳情載於社署網頁、廣東計劃／福建計劃的申請資格是甚麼？

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