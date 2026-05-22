生果金、長生津「雙糧」今起發放！最多獲派$8,690 長者群組熱議 3大注意事項免被DQ

生果金雙糧｜長生津雙糧｜政府派錢是市民最關心的議題之一。政府於今日（5月22日）起向現時合資格領取生果金及長生津的長者，發放俗稱「雙糧」的額外一個月津貼，有關款項將陸續以自動轉帳方式存入銀行戶口。《星島頭條》就為各位老友記詳細整理「雙糧」的發放詳情及注意事項，確保大家能順利領取福利。

生果金、長生津「雙糧」5.22起發放 合資格長者最多獲派$8,690

根據2026至27年度《財政預算案》的最新安排，政府為多項社會保障計劃的受助人，包括高齡津貼（生果金）、長者生活津貼（長生津）及傷殘津貼等，提供額外一個月津貼（俗稱「雙糧」）。在早前未有確切日期時，已有不少老友記在討論區上熱烈討論「雙糧」的發放時間。

無須額外手續 「雙糧」以自動轉帳方式存入

政府今日（22日）正式宣布，這筆額外津貼將由即日起透過自動轉帳方式，分批存入各位受助人日常收取津貼的指定銀行帳戶中，無須親自前往辦理任何額外的申請手續。是次安排預料能為約176萬名社會保障受助者，以及大約5.6萬個職津家庭提供適當的經濟支援。

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生果金、長生津雙糧發放詳情｜長者可額外獲多少津貼？

生果金、長生津雙糧發放金額

這次「雙糧」是指發放額外一個月的津貼。換言之，在發放月份，長者除了原有的每月津貼外，將會再收到一筆相同金額的款項。以調整後的新標準計算：

高齡津貼（生果金）： 原有每月津貼：$1,675 發放「雙糧」月份將收到總額：$3,350（$1,675 x 2）

長者生活津貼（長生津）： 原有每月津貼：$4,345 發放「雙糧」月份將收到總額：$8,690（$4,345 x 2）



3大注意事項 小心錯過獲派「雙糧」

為免因資格問題而錯失福利，長者們應特別留意以下三大要點：

1. 離港寬限

根據規定，領取津貼的長者在付款年度內，離港日數不能超過指定上限（現時為90天）。雖然「雙糧」發放對此有特別安排，但仍建議長者留意自己的離港紀錄，以免影響正常津貼的領取資格。

2. 更新個人資料

如果曾搬遷、更換電話號碼或銀行戶口，必須盡快通知社會福利署更新資料。錯誤或過時的資料可能導致無法按時收到津貼。

3. 資產豁免期

針對「長生津」的申領人，政府在計算一次性「雙糧」時，通常會提供一年的豁免期，即這筆額外款項在一年內不會被計入資產審查。

資料來源：社會福利署、香港特別行政區政府新聞公報