入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介

保安入行證書考試｜近年保安員行業大熱，不但薪酬穩定，更吸引越來越多年輕人選擇入行！社交媒體上不時有人分享入行經歷，甚至剛剛18歲就考牌。根據「保安及護衞管理委員會」的記錄，2025年就有超過2700位18-20歲的年輕人持有有效許可證。

到底新手如何入行？俗稱「藍卡」或「藍咭」的保安牌又該如何考取？《星島頭條》準備了詳盡的入職懶人包，拆解保安員考牌須知，並精選5大熱門保安課程。原來門檻極低，最快17小時就能完成課程兼考牌，部份課程更費用全免，助你輕鬆投身保安行業！

保安員入行必讀！5大常見考牌拿取「藍卡」須知

近年保安員行業大熱，吸引越來越多年輕人選擇入行。 (TVB劇照)

Q1：甚麼是「保安牌」？即係「藍卡」？

根據香港法例第460章《保安及護衞服務條例》，任何人擔任有報酬的保安或大廈管理工作，都必須持有由警務處處長發出的「保安人員許可證」（俗稱「藍卡」或「藍咭」）。想合法地成為合資格保安員，修讀獲認可的「保安員證課程」是不可或缺的關鍵。

Q2：要得到保安牌，先要考取「QAS保安證書」？

絕對需要！申請藍卡前，必須先完成「保安培訓課程質素保證系統證書」（簡稱 QASRS保安證書 或 QAS基礎證書）。拿到證書後，仍需向警務處牌照課提交申請，通過背景審查等審批後，才會獲發正式的保安牌。

Q3：保安牌是否永久有效？申請費用是多少？

不是永久的，需要定期續牌。每張保安人員許可證一般有效期為 5年，到期前必須提出續期申請，否則繼續工作即屬違法，僱主及持證人皆可能面臨罰款或吊銷資格。首次申請及期後每次續期，費用都是$160。

Q4：如果我完全零經驗，適合報讀保安課程嗎？

絕對適合！QASRS基本保安服務證書（資歷架構第一級）課程專為有意入行的人士而設。無論你以前從事那一個行業，抑或完全沒有工作經驗，只要完成培訓並通過筆試考核，就能取得資格。

Q5：保安員人工大約有多少？

根據政府統計處於2024年6月公布的最新資料，保安員的平均月薪為 $15,306。保安員薪金會因應更制而有所不同，一般而言，兩更制的平均薪酬（約$16,939）會較三更制高。此外，累積經驗後更有晉升機會，例如保安主任的平均月薪可達 $20,255，前景不俗，能為求職者提供穩定且不錯的收入保障。

保安課程學甚麼？巡邏/防火/處理緊急事故

市面上有不同機構開辦考牌課程，只要是經香港學術及職業資歷評審局評審，並列入資歷名冊第一級的課程即可。課程內容豐富且實用，一般包括：

行業簡介、入職條件及日常職責

儀容、操守、巡邏及甄別訪客程序

法律責任及相關法例

防火及處理緊急事故的技術與個案研究

職業健康及安全知識

學員最終需經過筆試考核，及格才能獲得證書。以下為大家推介 5大熱門課程。

5大熱門QAS保安課程推介 最快17小時完成

1. 香港人力資源有限公司：天天開班 最具彈性

香港人力資源有限公司（按此）的保安課程天天開課，時間彈性，而且提供一條龍服務，包括代交保安牌申請表等，又會免費舉辦保安招聘會協助學員找工作，入行之路快捷方便。

時數： 16小時 + 1小時選擇題考試（兩天連續課程）

開課日期： 天天開班

入學條件： 18歲或以上；小六程度；通過入學測試

收費： $530

2. 香港建造業總工會：可申請 CEF 基金發還款項

香港建造業總工會（按此）開辦的「保安員訓練證書課程」已加入持續進修基金（CEF）名單，成功修畢並取得資歷即可申請退款。工會亦會提供就業轉介支援，以及為學員安排工作面試。

時數： 16小時 + 1小時選擇題考試（兩天的密集實務課程）

開課日期： 每月開班

入學條件： 本港居民及具小六程度（能讀寫中文）

收費： $580

3. CICE 明愛社區書院：視乎收入可豁免學費

CICE 明愛社區書院 （按此）開辦兼讀制「保安培訓課程認可計劃 — 質素保證系統基礎證書」課程，學費極具彈性，失業或月入$15,000或以下人士可申請豁免繳費！而且上課地點非常多選擇，位於粉嶺、元朗、荃灣、沙田圍、秀茂坪、紅磡等院校均有機會開辦課程。

時數： 18小時

開課日期： 旗下7個院校不定期開辦

入學條件： 18歲或以上、具工作經驗、小六程度及符合警務處簽發準則

收費：$525（月入$15,001-23,500）；$1,750（月入$23,501或以上）；失業人士及每月收入為$15,000或以下的人士可申請豁免繳費

4. 衞安香港：邊讀邊面試 直通就業

本地保安公司「衞安香港」亦有開辦保安課程。

衞安香港 （按此）是擁有豐富經驗的國際級專業保安團隊，公司本身提供大量保安職位，學員可於課程期間直接進行求職面試，上課就業一條龍。課程教學生動，涵蓋監察警報系統及投訴處理技巧。

時數： 兩日（每日09:00-18:30）+ 額外1小時考試

開課日期： 不定期舉辦

入學條件： 年滿18歲、懂讀寫中文及具小六學歷

收費： $500

5. ERB 僱員再培訓局：全日制免學費兼賺津貼

除了兼讀制，ERB 僱員再培訓局 （按此）更設有全日制「標準保安及物業管理基礎證書」。免學費之餘，出席率達8成的合資格學員更可獲培訓津貼（每日約$333，完成約7週課程最高可獲$5,000），並提供3個月就業跟進服務。

時數： 128小時（訓練期約7週，含外出參觀及2小時筆試）

開課日期： 由20多間機構不定期開辦

入學條件： 年滿18歲、小六學歷、具就業意欲及須通過面試

收費： 免學費

保安行業門檻低且出路廣泛，無論你想追求穩定收入還是轉換跑道，只需花短短幾天時間考取「藍卡」，就能為履歷增值，開啟全新事業！

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