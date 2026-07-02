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19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做

生活百科
更新時間：12:15 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-02 HKT

以往社會普遍認為保安工作主要由中年人士擔任，但近年該行業逐漸出現年輕化的趨勢。近日，一名19歲青年在網上分享自己入行擔任保安的經歷，並形容此舉為「超越99.9%同齡人」，對此感到相當自豪，引發大批網民熱議。不少網民大讚事主選擇正確，「少走幾十年彎路」！

19歲青年入行做保安 自詡「超越99.9%同齡人」

有網民分享自己19歲入行做保安，引來大批過來人共鳴。
有網民分享自己19歲入行做保安，引來大批過來人共鳴。

事緣有網民在社交平台上刊出了一張「保安工作的僱用細節」照片，分享自己提早投身保安行業的個人經歷。事主形容自己「19歲入行保安超越99.9%同齡人」，字裏行間流露出對目前工作狀態的滿意與驕傲，對自己這種超前的職業規劃選擇充滿自信。這則帖文迅速竄紅，引來超過七千人讚好，大批網民及同行紛紛留言討論。

同行大讚超前部署 「慢慢升上去，真係有得做」

有同行指出保安行業「慢慢升上去，真係有得做」。（TVB劇照）
有同行指出保安行業「慢慢升上去，真係有得做」。（TVB劇照）

不少同行大讚事主「超前部署」，直言此舉是「少走40年彎路」。有同行指出保安行業「慢慢升上去，真係有得做」，若配合進修或考取急救牌，甚至有機會晉升至管理層，「保安做得好都有得升IC，人工都有3萬幾。19歲入行，25歲升IC」。

亦有年輕同行表示夜更工作相對空閒，能利用時間讀書進修，形容這是一個「收錢學習，攞獎學金嘅概念」。有同行大讚此行「好好做」，「返工地方大多數在室內有冷氣，唔需要日曬雨淋，返八個鐘，計埋一個鐘時間食飯」，有人更指保安工作清閒，可以打機消磨時間：「一個月時間，我由未玩過傳說去到上S牌，晚晚返工就直接打排位」。

同時，其他網民對此現象表示理解與支持，認為「做咩工都無所謂」，最重要是自給自足；但亦有網民提醒事主居安思危，直指「要好珍惜 ， 外勞在虎視眈眈」，甚至未來可能會面臨AI及機械人的競爭。

入行做保安需考牌 18歲即可報讀　

根據香港法例，在港從事有薪保安工作必須持有由警務處發出、俗稱「藍卡」的「保安人員許可證」。一般入行門檻親民，申請人只需年滿18歲及具備小六程度（或通過入學測試），並修畢由僱員再培訓局（ERB）、工聯會等認可培訓機構提供的「QASRS 質素保證系統」保安員課程（考試合格並取得 QASRS 證書），即可投身保安行業。

 

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