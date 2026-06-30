$5000天價電費單？港人苦呻高峰期曾高達近$8000 網民籲更換2大電器：換咗慳好多！

夏日炎炎，除了為大地帶來雨水，更為市民帶來「震撼」電費單。近日，有港人在社交平台分享最近一期的電費單，苦呻金額高達逾$5000，令他不禁感嘆「夏天的電費又開始貴啦」，更透露去年夏天高峰期，家中電費曾一度接近$8000。高昂的電費單引起不少網民同情，並勸事主盡早更換家中兩大電器：「換咗慳好多！」

$5000天價電費單？港人苦呻高峰期曾高達近$8000

近年夏天越來越熱，冷氣機是每個家庭不可或缺的電器，惟開冷氣的時間愈長，電費也隨之成為沉重的負擔。近日，有港人在社交平台分享最近一期的電費單，苦呻金額高達逾$5000，令他不禁感嘆「夏天的電費又開始貴啦」，更透露去年夏天高峰期的電費單一度接近$8000。樓主補充，現時與5名家人現居於約300多呎的空間，家中有3部冷氣機，其中一部冷氣機每天運行約20小時，另外兩部冷氣機每天運行約15小時。樓主又表示，剛剛將客廳冷氣換成變頻窗口一級能源標籤冷氣，現正儲錢打算更換2個房間的冷氣機，希望能減輕電費。

網民籲更換2大電器：換咗慳好多！

高昂的電費單引起不少網民同情，有人分析正常家庭大多以冷氣機、雪櫃較為耗電，建議樓主及早更換冷氣機及雪櫃，有助減低用電量以節省電費，「換晒啲舊電器啦」、「換埋雪櫃，太舊長開好食電呀」、「夏天剛開始已經咁貴電費」、「舊冷氣換一換，真係可以慳唔少」、「你俾貴嗰部份兩個月夠換部冷氣機」。

有網友分享家中更換變頻冷氣機後，電費比以往大減，「2匹定頻換2匹變頻R32，電費單由$3000變$1200」、「幾肯定係用舊式定頻冷氣，換變頻可以慳一半電費」、「要換變頻，屋企本身日日50度電，換咗之後變10幾」、「24小時較最凍兩部冷氣，開足一個月都係$3000」、「同我一樣咁貴，不過換咗一部之後，同月份平咗$800左右」。

變頻/定頻冷氣有何分別？

定頻冷氣（Non-Inverter）的壓縮機只能以固定轉速運行。當室內溫度未達設定值時，壓縮機會全速製冷。當溫度感應器偵測到室溫已達設定溫度，壓縮機便會停止運作，待室溫回升約 1.5℃ 至 2℃，壓縮機才再次啟動。這種反覆啟動與停止的方式，每次重新啟動都會出現較高啟動電流，因此一般較為耗電。定頻冷氣機價較為親民，適合客廳、廚房或每日僅短暫開啟約2小時內的使用空間。

變頻冷氣（Inverter）設有變頻控制系統，可按室溫變化自動調節壓縮機轉速。開機初段，壓縮機會以較高頻率運行，令室內較快降溫。當室溫接近設定值後，壓縮機不會完全停機，轉為低頻運行，以較低耗電量維持室溫。故此，變頻冷氣在長時間使用的情況下，比定頻機更省電且室溫較穩定。變頻機價比起定頻冷氣更昂貴，適合睡房、長期有人逗留的辦公室、家有長者或嬰幼兒的空間使用。

揀選變頻/定頻冷氣考量

如果大家仍未知決定該安裝變頻或定頻冷氣機，可從台灣華菱冷氣公司建議的3大方向作考慮：

成本考慮：變頻冷氣的價格比較貴，可是比較慳電；定頻冷氣的價格則比較便宜，如果一開始預算不高的話，定頻冷氣機或是比較好的選擇 使用習慣：如果需要長時間使用冷氣的話，較低功率的變頻冷氣機會比較慳電；如果使用頻率不高，每天使用時間不到四個小時，或會定時使用的話，定頻冷氣機的電費也不會比變頻高，而又能享受更低的冷氣機價格。 控溫需求：如果室內空間較大，且室內人數變化頻繁，例如辦公室，需要長時間依靠冷氣維持室溫的話，就可以選擇變頻冷氣機。可以依室內人數不同，可以調整壓縮機運轉頻率，控溫效果會比較好也比較慳電。

文:RY

資料及圖片來源:消費者委員會、華菱冷氣、Threads