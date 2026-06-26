內地男怒斥東鐵乘客落馬洲打尖搶位 轟部分港人「素質真差」 網民無奈：誰都想坐

港鐵車廂座位有限，乘客們爭先搶位的情況時有發生。近日，有內地男在小紅書上發文怒斥，指日前搭乘東鐵綫時，目睹有乘客在落馬洲站打尖搶位，更直言「香港部分人素質真差」。帖文意外引起兩派網民駡戰，有網民表示「呢股歪風還是吹到了港澳」，也有網民反駁「搶位還好吧，誰都想坐，而且有點破窗效應」，即看下文了解詳情。

內地男怒斥東鐵乘客落馬洲打尖搶位 轟部分港人「素質真差」

近日，有網民在小紅書上以「素質怎麼變成這樣，瘋了一樣搶座」為題發文，樓主當時身處東鐵綫的落馬洲站月台，稱目擊乘客無視排隊秩序，直接「插隊搶座位」，讓樓主氣憤表示，「不一定全是內地人，香港部分人素質真差。」樓主後續在留言區補充，當時「搶座位」的大部分是年紀較大的香港乘客，「年輕的咱不說，就說香港這幫回內地玩的老登真惹不起，太沒素質了，看不下去但是也沒辦法。」

網民無奈：誰都想坐

帖文意外引起兩派網民駡戰，有網民表示「呢股歪風還是吹到了港澳」、「9成係大陸專才」、「有可能大陸新移民」、「接軌大內地...」，但也有網民反駁，「什麼都怪內地」、「誰說香港人素質高，年輕人可以，年紀大的人差的一批，多坐一下香港出發去內地的高鐵，全是年紀大人吵的一批。」有網民則稱這是東鐵綫的「日常生態」，「搶位還好吧，誰都想坐 ，而且有點破窗效應」，也有網民批評「搶位的樣子，確實很難看。」

圖片及資料來源：小紅書@冉立宸

文：Y