捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥

屈臣氏全港藥餘回收計劃｜為進一步推動環保及社區健康，屈臣氏將於7月再度推出並全面升級「全港藥餘回收計劃」。是次活動不僅擴大服務網絡，更推出極具吸引力的獨家獎賞——合資格人士只需成功參與藥物回收，即可輕鬆獲取100易賞錢積分，鼓勵市民在日常生活中妥善處理家中過期或剩餘的藥物！

屈臣氏全港藥餘回收計劃 升級社區用藥管理減輕照顧者壓力

屈臣氏將於7月推出全面升級「全港藥餘回收計劃」，擴大服務網絡。

面對本港人口老化的趨勢，不少長者及慢性病患者皆面臨多重用藥的問題，容易造成藥物積存及誤服風險。有見及此，屈臣氏今年特別與「照顧者易達平台」及20間社福機構攜手合作，將藥餘回收由單純的環保行動，拓展為全方位的社區健康支援網絡。這項貼心舉措讓照顧者在陪伴家人到訪社區中心或復康設施時，能夠順道且便捷地交還過期藥物，從源頭減少重複用藥的風險，為家庭照護者分擔日常醫療管理的重擔。

提供線上線下支援 免費藥劑師諮詢

除了設立實體藥物回收箱外，屈臣氏更積極發揮其龐大的網絡優勢，透過註冊藥劑師團隊為市民提供免費的用藥及藥物諮詢服務。大眾不僅可親臨門市向駐店藥劑師尋求專業意見，亦能透過「屈臣氏隨時 Chat」線上平台獲取即時解答。此外，專業藥劑師團隊更會親身走入社區舉辦用藥教育講座，進一步強化「門市＋線上＋社區」的 O+O 健康支援網絡，確保每位市民都能輕易獲得準確可靠的醫藥資訊。

藥餘回收活動詳情 參與即賺易賞錢

準備整理家中藥箱的市民，千萬別錯過今次的限時環保推廣。以下為「屈臣氏全港藥餘回收計劃」的活動重點及參與須知：