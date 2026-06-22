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中年人呻失業遭批不思進取？港人嘲「乜都賴後生仔」 網民反嘆：你到中年就會明白

生活百科
更新時間：16:14 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:14 2026-06-22 HKT

隨著人工智能日漸發達，不少打工仔都擔憂被其取締而失業。近年，有不少失業人士更在網上群組吐苦水，坦言因頓時失業而感到徬徨。有港人於社交平台發文，形容他們「思維都仲係停係幾十年前」，又稱「乜都賴後生仔」，惹來不少網民討論，「你到中年就會明白」。詳情即看下文！

港人發文嘲中年人失業因不思進取「乜都賴後生仔」

近日有港人Threads上發文，指曾瀏覽社交平台上的中年失業群組，形容「入到去真係笑左（咗）」。樓主表示，群組中的中年失業人士為「一大堆做左（咗）幾十年同一份工」，惟思維都是不思進取，「仲係停喺幾十年前，去銀行排隊入個數就當一日」，又謂長期打同一份工不晁問題的重點，問題在於「思維keep住幾十年唔變不思進取」，指中年失業「乜都唔識」，嘲「乜都賴後生仔」，形容「真係好fun」。

政府統計處於上週二（6月16日）公佈2026年3月至5月失業及就業不足統計數字，最新失業人數（3月至5月）為141,100人，較2月至4月時增加約1900人。

網民有感時代演變快得驚人 反嘆：「你到中年就會明白」 

樓主的帖文引來不少網民熱議，不少人都認為樓主未到中年，因而未能體會到中年面臨的實況，「你人到中年就會明白」、「幾十年後，記得攞返同一段說話，再睇睇」、「唔夠膽笑，佢哋二三十年前都可能好似你咁笑」，有人又對於現今的中年失業感到同情，「自從有咗手提電話同網絡世界，演變到現在AI年代，根本連大學畢業嘅都追唔上時代演變」。另外，亦有人認同樓主的觀點，「科技急速發展，人要改變嘅係心態」、「識得太多老一輩成日恃老賣老」


文：TF
資料及圖片來源：threads、政府統計處

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