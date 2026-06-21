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港人嘆戲院淪「餐廳」見證缺德觀眾、霸道家族4宗罪 網民建議避雷2種地獄場次！

生活百科
更新時間：09:30 2026-06-21 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-21 HKT

各地關於戲院觀影禮儀的討論從未間斷。近日，有港人於本地戲院經歷了一連串不愉快的遭遇，事主對對整場戲的觀影體驗感到無奈，更直言本應安靜的戲院，給缺德觀眾弄成餐廳一樣，他的分享引起了廣泛討論，網民紛紛加入熱議戲院觀眾劣行，更有內行人分享避開「地獄觀影體驗」的2大場次。

港人戲院遇4大缺德劣行  靜靜看電影反變「異類」

日前，事主在Threads 上以「認真，香港而家變得勁陌生」為引子，講述其在戲院及商場的連串遭遇。事件始於事主進入戲院觀看電影時，發現院內觀眾質素惡劣，事主當刻覺得自己「係一個異類」，並感嘆以前的戲院風氣並非如此。根據事主的描述，當日的「缺德觀眾」行為可歸納為以下4宗罪：

  1. 把戲院當餐廳般喧嘩：事主形容當時院內環境嘈吵得「好似係餐廳咁」，全場觀眾如同在自己家中般不斷說話，無視保持安靜的基本禮儀。
  2. 公然違規偷拍螢幕：觀影期間，前方有一位女士明目張膽地「攞個電話出嚟影個螢幕」，行為不但極度滋擾，更涉嫌違反戲院規則。
  3. 肆無忌憚講電話：事主旁邊的一對夫婦在觀影期間一直講電話，聲量及行為嚴重影響旁人投入電影。
  4. 態度自我且屢勸不改：面對鄰座的滋擾，即使事主主動出言勸阻，叫對方「要傾電話出去出邊傾」，該對夫婦依然故我，繼續講電話。

禍不單行，電影結束後事主步出商場時，遇到一家大小「一字排開」霸佔整條走廊。當事主請他們「借借唔好阻住其他人行」時，其中一名女孩竟反罵事主一句髒話「傻X」，令事主無奈在文末發出疑問：「香港究竟由幾時開始變成咁？」

網民控訴：戲院內外的缺德遭遇

不少網民對事主的遭遇表示同情，紛紛補充其他戲院缺德行為，包括小朋友踢凳、體臭、帶外來食物製造噪音，甚至有人會「錄自己反應」等。有網民氣憤地表示，部分人以為「俾咗錢入場就大晒」；亦有人抱怨手機螢幕的光線十分刺眼，直言寧願買爆谷回家看電影。更有網民提議，戲院應設立類似足球比賽的制度，「要出黃牌紅牌，趕人離場就啱」。

資深影迷教路：2大「高風險」場次需避開

另一方面，有不少充滿經驗的網民建議避雷2種場次。首先是「中文版動畫電影」，網民指出觀看動畫電影時必須選擇英文版，否則中文版場次會充斥大量「Jayden mami」，那些會在觀影期間不停向子女解說的家長，形容會令影院「嘈到拆天」；第二種需要避雷的是「平價早場」，有網民直指早場25元優惠票的客群質素參差，極容易遇上不停咳嗽、自言自語解畫及掃電話的觀眾。亦有網民分析指觀眾質素往往同票價成正比，認為金鐘及IFC等地區的戲院環境會較為理想。

資料來源：mm_mth127@Threads

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