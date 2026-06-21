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手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗

生活百科
更新時間：13:00 2026-06-21 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-21 HKT

近年來，不少智能手機用戶在日常通訊中越發依賴語音輸入功能，惟不時都會出現聽寫錯誤的問題。近日，有網民聲稱成功找出語音辨識失準的根本原因，並提供簡單的解決方案，令輸入重新變得「非常之準，又夠快」，大大改善了廣東話語音輸入的準確度。

網民揭iPhone廣東話語音輸入失準盲點 3步設定即改善錯字問題

據該名網民在社交平台上分享，近年iPhone廣東話語音輸入準確度逐漸下降的普遍情況，不少用戶長期受到語音轉文字錯誤頻生的困擾。為了解決這個問題，帖主成功找出手機系統設定盲點，並在更改設定後親身實測，形容「我依家呢段都係用廣東話輸入非常之準，又夠快」。

改善iPhone廣東話語音輸入準確度的3步設定：

  1. 進入iPhone的「設定」點擊「一般」
  2. 再點擊「辭典（Dictionary）」
  3. 保留「繁體廣東話」相關的選項，取消勾選其他國家的語言字典。

網民大讚造福人群 實測：好似真係準咗

帖文發佈後，網民熱烈討論並紛紛留言讚好。有網民感嘆一直以來「畀iPhone搞到成日以為自己咬字有問題」，並大讚帖主的分享「真是造福人群」，無論是口語還是書面語都變得「好準」。有網民具體指出過往的辨識錯誤，例如想打「跟風」系統會出錯變成「金峰」，而現在更改設定後已回復正常；亦有網民驚訝自己「一直無tick廣東話」。

資料來源：hoho_ing_ing＠Threads

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