香港居民專享！迪士尼樂園夏日限時優惠 9月前預訂 大人門票小童價$499起

香港迪士尼樂園作為亞洲首屈一指的夢幻主題樂園，一直以精彩絕倫的遊樂設施及經典卡通人物匯演，深受本地及海外旅客歡迎，是夏日一家大小必去的休閒勝地。今個暑假，樂園特別推出「大人小童價」限時門票優惠，讓各位大朋友也能以低至$499的小童票價入場狂歡，重拾童真！

香港迪士尼樂園夏日優惠! 大人享小童價 $499暢玩熱門遊樂設施

香港迪士尼樂園夏日優惠! 大人享小童價 $499暢玩熱門遊樂設施

走進香港迪士尼樂園，彷彿置身於無憂無慮的童話國度。無論是挑戰刺激萬分的「灰熊山極速礦車」，還是沉浸在嶄新落成的「魔雪奇緣世界」冰雪魔法之中，都能為賓客帶來難忘的夏日回憶。為了讓更多市民體驗這份無價的歡樂，樂園由2026年6月11日至9月20日期間，特別為香港居民呈獻專屬的購票折扣。只要提早規劃行程並於入園3天前購票，二人或以上同行入園，大人即可破天荒享有小童價錢，以低至$499購買一日標準門票。

盡享豐富餐飲購物折扣 專享會員獎賞

除了門票本身的極大吸引力之外，是次推廣活動更涵蓋了實用的園內消費禮遇，讓行程更加完美。每張成功購買的優惠門票，均會附送兩張專屬的電子優惠券。當賓客在各具特色的商品店內選購精美迪士尼紀念品時，只要單筆交易購物淨額滿$350或以上，即可使用九折電子優惠券；而在炎炎夏日大受歡迎的小鎮雪糕店，單一交易中最少消費淨值滿$100或以上，亦能即時享有$10折扣。此外，顧客若透過登入MyDisneyHK帳戶購買此優惠門票，更可額外獲贈總值$100的購物及餐飲折扣優惠券，全方位照顧旅客的吃喝玩樂需求。

香港迪士尼樂園夏日限時優惠:

以下為是次門票推廣活動的具體資訊及注意事項，建議讀者購票前仔細查閱香港迪士尼樂園官方網站的內部預訂連結以獲取最新詳情：

提供優惠單位： 香港迪士尼樂園

優惠入園日期： 2026年6月11日至9月20日

最後預訂期限： 2026年9月17日或之前（必須於入園3天前完成購票）

門票優惠詳情： 香港居民專享，二人或以上同遊，可以小童票價購買1日標準門票。 第1級別（普通平日）： 港幣$499 第2級別（一般週末）： 港幣$569 第3級別（熱門週末/小型假期）： 港幣$639

附送優惠券： 包含商品店9折電子優惠券（消費淨額滿$350適用）及小鎮雪糕店$10折扣券（消費淨值滿$100適用）。登入MyDisneyHK帳戶購票，再享總值$100折扣優惠券。

重要條款細則： 優惠適用於同一交易內購買兩張標準門票，或一張標準門票及一張小童/長者門票。每單交易最少購買兩張至最多五張門票。「奇妙處處通」會員不可同時享受MyDisney HK帳戶之額外優惠。

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