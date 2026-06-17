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港人輪候公屋 首派屯門舊屋邨 高層山景3人單位決絕唔要 網民列3原因指「走寶」

生活百科
更新時間：13:30 2026-06-17 HKT
發佈時間：13:30 2026-06-17 HKT

香港公屋輪候時間漫長，獲派心儀單位實屬難得。近日，一名港人在社交平台上分享，獲首派屯門蝴蝶邨的高層三人單位，惟事主視察後，決絕表明「唔要」，不過不少網民就認為事主錯失良機，更有蝴蝶邨居民大讚邨內環境、配套。

港人公屋首派 獲屯門蝴蝶邨 249呎高層單位嫌細拒要

近日有網民在社交平台「公屋討論區 - 香港facebook群組」上分享個人輪候公屋的經歷，講述自己首次獲派公屋單位的情況，並就此尋求網民意見。

最初，該名港人先在群組發文，詢問網民：「第一派 蝴蝶村（邨）高層3人單位 好唔好」。隨後，事主親自前往視察單位，並附上單位內的影片向網民交代決定。

從事主拍攝的影片可見，單位狀態為標準交樓的「清水房」，保留了傳統的綠色大門，客飯廳呈長方形，間隔相當四正；露台位置是廚房、廁所、洗滌區，雖然採用舊式設計，但鋪設了整齊的磁磚。

值得留意的是，單位附有寬敞的露台，室內採光十分充足，且外望無遮擋的開揚翠綠山景，環境清幽。儘管單位景觀與間隔有其優點，但根據事主的描述，該單位實用面積較小，最終決定拒絕接受是次首派，並直言：「蝴蝶村三人單位 249呎 不要」。

列蝴蝶邨 3大優點指「走寶」 網民：留俾有需要的人

帖文一出，隨即引發大量網民留言迴響。雖然有少數人認同「三個人住係細啲嘅」，但絕大多數網民皆認為事主放棄該單位是「走寶」，並列出三大優點以表惋惜：

第一，租金低廉且社區配套完善。網民指出該單位「租金平，$800一個月」，而且周邊設施齊全，「嗰邊食嘢，搭車都方便，鄰近碼頭，蝴蝶沙灘，仲可以bbq」。

第二，單位間隔四正實用。不少人認為舊屋邨空間見使，形容「舊式公屋設計最實用」、「實用面積好用」，並指出「舊式公屋，間隔四正，而且舊式單位嚟講呢個廁所都算大」。

第三，附有寬敞實用的露台。網民對於單位的戶外空間表示欣賞，大讚「正喎，個露台咁大」，更直言「有個騎樓曬衫已經贏哂」。

甚至有曾經居住在蝴蝶邨的居民分享過來人的經驗，「我要左喎，首派要添喎。鐘意到不得了」，認為該邨具備街市、超市及食肆，「好過好多新屋邨啦」。

延伸閱讀：年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓

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