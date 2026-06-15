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搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！

生活百科
更新時間：15:41 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:41 2026-06-15 HKT

乘搭港鐵時，人多擠逼想捉緊扶手避免跌倒，最怕就是遇上以身體緊挨扶手的乘客。近日，有網民在社交平台發文，分享1奇招去反擊「柱男柱女」們，務求令他們「還扶手柱一個自由，給乘客們一個緊握嘅權利。」該方法迅速在網上爆紅，更有網民拍片分享自己實測使用過程，最終成功擊退「緊挨扶手人士」，即看下文了解詳情！

搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」

近日，有Threads網民自製一段仿官方風格的警告廣播，圖案參考港鐵標貼，並寫有「請勿挨實扶手」，英文則是「Please do not Isaac the handrail」，其中「Isaac」意指廣東話的「挨實」，而「緊挨扶手」的最高懲罰則是「犯眾憎」（Maximim penalty Hated by everyone）。廣播以廣東話、普通話及英文三語提示，結尾更有港鐵標誌性車門關上的提示聲「嘟嘟嘟嘟嘟……」

該網民表示，但凡在地鐵車廂遇見任何「緊挨扶手人士」時，即可播放上述廣播，務求讓他們「還扶手柱一個自由，給乘客們一個緊握嘅權利。」並強調：「扶手係用嚟扶！唔係用嚟挨㗎！！！」

乘客激讚：好實用！

這段警告廣播隨即在網上引起熱烈討論，不少網民大讚實用，「依個勁正，謝謝你」、「好好用，要save低」、「呢個真係積好多功德」、「留俾自己用。」有網民更親自實測播放警告廣播，最終成功擊退挨著扶手的乘客，「有啲料到喎呢個，嘟嘟嘟嘟嘟嘟」、「好正，所有語言都係挨實Issac」、「好正！勁需要」、「最後個嘟嘟嘟嘟嘟，真係好賣力。」

此外，有網民許願推出更多不同版本的警告廣播，「我需要一條『車廂睇片請使用耳機，保持車廂寧靜』多啲」、「唔該整多個請勿開speaker睇垃圾片得唔得」、「求整多個叫人唔好喺車廂大大聲播片」、「想要播片、開聲打機同剪指甲版本，樓主好人一生平安。」

圖片及資料來源：Threads@cuttingservicelimited

文：Y

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