防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士

舒適護足波鞋評測｜出街買餸、去公園散步，或者出外旅遊，最怕是鞋履不舒服，行幾步就腳痛、關節痛 。其實，只要選對一對合腳、吸震力強的步行鞋，就可以行得輕鬆又安全 ！

美國 CNN 旗下消費指南網站（CNN Underscored）近日訪問了多位足科醫生和鞋履專家，評選出多款專為不同腳型與需求設計的護足步行鞋，當中不乏港人熟悉的 Hoka、ASICS、Skechers、New Balance等品牌。不論是需要足弓支撐、寬鞋頭還是方便穿脫，都能找到最適合的一款 ！

1. Hoka Clifton 10：全能漫步王

Hoka Clifton 10 (參考零售價 HK$1,399)

Hoka Clifton 10 備受骨科醫生推崇，堪稱日常穿搭與運動的「全能神鞋」。它寬敞的鞋頭設計，讓腳趾在長時間走動時徹底擺脫擠壓束縛。鞋底擁有令人驚豔的避震回彈力與極佳的穩定度，搭配流線型的中底支撐，讓每一步都顯得無比輕盈。更貼心的是，它提供多款時髦繽紛的配色，能輕鬆穿出專屬個人的雅致品味。

2. New Balance 1080 V15：舒適感十足日常萬能鞋

New Balance Fresh Foam X 1080 V15 (參考零售價 HK$1,399)

New Balance Fresh Foam X 1080 V15 是編輯團隊極力推介的日常款式 。它最大的特點是採用了獨特的 Fresh Foam X 柔軟避震中底，踩上去感覺非常溫柔舒服，就像踩在厚厚、鬆軟的雲朵上一樣，能大幅減低腳底和膝關節承受的撞擊力 。鞋身透氣良好，穿著它走動一整天，雙腳依然能保持乾爽舒服 。

3. Brooks Addiction Walker 2：穩固足踝的強力護衛

Brooks Addiction Walker 2 (參考零售價 HK$1120)

如果走路時容易覺得腳底酸痛，或者走起路來腳掌容易往內傾斜，那麼 Brooks Addiction Walker 2會是你的忠實夥伴。這款運動鞋提供四種寬度選擇，可以更貼身地找到最適合的尺寸，而且後跟部位提供了極佳的穩定性，能緊緊固定腳踝，防止走路時腳部向側邊搖晃傾斜 。特別適合腳掌偏窄、需要強大安全感和物理支撐的用家 。

4. Skechers Aero Burst：免彎腰貼心神鞋

Skechers Women's Aero Burst Slip-Ins (參考零售價 HK$1,293)

Skechers Aero Burst 獲得美國足科醫學協會 (APMA) 認可，鞋底兼具了輕盈與緩震的特性，走起路來既輕便又穩當 。而且這款鞋特別採用了「一踩即入」的 Slip-In 免動手設計，鞋後跟經過特別強化，完全不需要彎腰，也不用動手，雙腳直接套進去，鞋後自動貼合。

5. Hoka Ora Recovery：雙腳疲勞時的頂級吸震拖鞋

Hoka Ora Recovery (參考零售價 HK$299)

辛苦走動了一整天，回到家或只是想落樓下便利店買點東西時，這款拖鞋是讓雙腳放鬆的絕佳選擇。它擁有非常厚實且帶有滾動弧度的鞋墊，吸震效果極其出色，能有效舒緩腳底的疲勞與繃緊感。雖然它是拖鞋設計，但其高包覆感與足弓貼合度遠比普通人字拖要安全和健康得多 。

6. Hoka Bondi 9：避震天花板

Hoka Bondi 9 (參考零售價 HK$1,499)

如果您飽受關節炎或骨痛折磨，這款鞋子能給您無與倫比的舒適溫柔 。Hoka Bondi 9 的厚底避震泡沫，可以把踩在水泥地、石磚路上的所有震動都吸收掉，有效保護膝關節與腰椎。同時，它的鞋底採用了微微向前傾斜的「滾動式（Meta-Rocker）」設計，能順著您起步的慣性輕輕推您向前，走起路來格外省力 。Hoka Bondi 9 亦特別適合寬腳以及足底筋膜炎人士。

7. ASICS Gel Kayano 32：極致穩定防護

ASICS Gel-Kayano 32 (參考零售價 HK$1,110)

Asics Gel-Kayano 32 是追求極致安全與支撐感的步行與慢跑首選。鞋身搭載了革命性的「4D引導系統」，能隨步伐智能調節穩定度，特別適合足部過度內旋（如扁平足）或追求安穩步態的都市行者。其加強型鞋舌翼設計溫柔貼合足弓，搭配輕盈且增厚的 FF Blast Plus 避震中底，在大幅減輕鞋身重量之餘，更帶來極佳的透氣性與回彈感，無論是日常漫步還是長距離健行都適合。

足科專家提醒 選鞋防痛3大關鍵

市面鞋款眾多，想選出舒適又防痛的步行鞋，可循以下 3 方向挑選：

1. 了解個人步姿

挑選鞋子的第一步是了解自己的雙腳。散步與跑步時的力學姿勢完全不同，例如有些人走路時習慣輕微拖步，而有些人則是前腳掌先著地。因為每個人的足弓高度與步伐習慣都是獨一無二的，建議先到專業門市進行 3D 腳型掃描，或諮詢足病診療師，以精準掌握雙腳所需的足弓支撐與穩定功能。

2. 善用低足跟差與弧形鞋底設計

在挑選鞋款結構時，較低的「前後足跟差」能引導雙腳進行更自然、無負擔的物理過渡，配合中底充足的支撐，能讓每一步由腳跟到腳尖的滾動更為順暢。此外，不妨嘗試帶有弧度的「弧形鞋底」設計。這種弧形鞋底能利用完美的物理慣性，在踏步時輕輕推動身體向前，大幅減少前掌起步時的費力感，非常適合平時走路容易拖步的人，讓步伐更有效率。

3. 重視避震透氣

最後，強大的避震效能與優異的透氣性是預防足部疼痛的關鍵。雙腳每天反覆踩踏堅硬的路面，需要厚實的緩震中底來吸收衝擊力，以避免足底筋膜炎與關節痠痛，再搭配網眼等輕巧透氣的鞋面物料，就能確保雙腳全天候乾爽舒服。