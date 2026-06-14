小紅書網民評港人穿衣習慣「喜歡假裝富家女」？網民貼1照片反駁：有錢人才穿得隨意

中港兩地的文化差異經常成為網民熱議的話題，最近有內地網民在小紅書發文，稱有不少港人平常會穿平價連鎖品牌的衣服，但手上卻總是戴著名牌奢侈品，質疑「很多香港人喜歡假裝自己是富家女」。這番言論隨即引發兩地網民熱烈討論，有港網民留言，指出樓主或對港人的收入及物價認知有偏差，也有人認為真正的富人無需借助奢侈品來證明身份，「有錢人反而穿得隨意」。

小紅書網民批港人穿衣習慣：「為甚麼喜歡假裝自己是富家女？」

有內地網民在小紅書上發文，質疑不少香港人喜歡「假裝自己是富家女」，（《愛回家》劇照）

有內地網民在小紅書以「為甚麼很多香港人喜歡假裝自己是富家女」為題發文，稱不少港人身上明明穿著連鎖品牌UNIQLO的服飾，但戴著的卻是奢侈品牌的手錶、首飾，甚至是手袋，「明明穿的是優衣庫，戴的卻是大牌奢侈品……」認為此舉是刻意營造高尚身分，假裝是富人的虛榮表現。

帖文一出，隨即引來大批兩地網民留言討論，其中不少人對樓主的邏輯表示不解。有網民一針見血指出，「穿高仿（山寨貨）才叫假扮富家女」，也有人認為任何有人都擁有穿著自由，衣飾配搭純屬個人喜好，並非假裝富人，「大牌奢侈品很多人也能買得起，想買就買，沒有裝富人的意思」、「就是想買什麼就買什麼啊，別人自己賺的錢管這麼多」、「帶大牌奢侈品沒有代表要假裝富家女」、「對我來說穿自己喜歡的，消費自由才是富裕吧」。

網民：有錢人才穿得隨意

有網民形容「優衣庫是生活，奢侈品是情緒價值」，兩者並無衝突（非當事人，劇照）

與此同時，針對樓主的質疑，有網民紛紛留言為港人平反，有理性網民從經濟角度分析，指出奢侈品在全球定價基本一致，但各地收入及平址薪酬卻有落差，「香港普通人可能兩萬多一個月工資，大陸一個月四千六千」，因此對於香港普通打工仔而言，一萬幾千元的名牌手袋或首飾，可能「一個月薪水就可以買了」，自然不會覺得是高不可攀的東西。

有網民則認為真正的富人根本不需要靠全身名牌衣服來證明身家，，直言「有錢人才穿得隨意」；又在香港評估一個人的財富，並非看其穿戴，而是「看擁有多少個住房單位」，笑言「穿得很普通逛街市的大媽，手握兩個單位的大有人在」。

此外，有網民認為UNIQLO的衣服舒適方便，適合日常通勤，而購買名牌珠寶或手袋，則是為了取悅自己、獲得滿足感，形容「優衣庫是生活，奢侈品是情緒價值」，更分享已故賭王何鴻燊四房太太梁安琪也曾在UNIQLO購物的報道及照片，證兩者並無衝突，與是否假裝富人無關。

來源：小紅書

文：LW